Não é possível tirar conclusões definitivas do amistoso contra o Ferencváros da Hungria, vencido pelo Real Madrid por 2 a 1, mas depois de uma semana em que Rodri recusou assinar com o Real Madrid,havia curiosidade em saber como o técnico José Mourinho lidaria com o problema do volanteque o Merengue enfrenta desde a aposentadoria do alemão Toni Kroos.

Depois que o meio-campista do Manchester City recusou a proposta, pessoas próximas ao Real Madrid trataram de divulgar uma mensagem segundo a qual ninguém seria contratado para essa posição e que Bernardo Silva desempenharia essas funções em algumas ocasiões, de acordo com o jornal "Mundo Deportivo".

Por isso, quando o jogador português estreou com a camisa do Real Madrid e entrou em campo no início do segundo tempo para substituir Camavinga e ocupar a posição de duplo pivô ao lado de Fede Valverde, todos os olhos estavam voltados para ele.

Essa mudança não durou muito tempo, pois, aos 63 minutos, Jorge Cestero entrou no lugar de Bernardo Silva naquela posição, e Mourinho decidiu deslocar o jogador português para a posição de armador (camisa 10) devido à sua falta de condicionamento físico.

O técnico explicou sua decisão pessoalmente após a partida, dizendo: "Esse pobre jogador se beneficia psicologicamente do descanso durante as férias. E ele apareceu em uma condição física muito pior. Precisa desenvolver suas habilidades. Mas Bernardo é um jogador excelente, ele nos dá opções ofensivas partindo de trás se jogar em uma posição mais recuada, como armador ou atacante".

E acrescentou: "Durante a partida, notei que lhe faltava um pouco de força física, então o desloquei para a posição de atacante fixo. E escalei Cestero para dar mais estabilidade. A posição de atacante fixo é outra posição em que Bernardo joga bem. Ele é um jogador capaz de ocupar três ou quatro posições".

Resta ver se Mourinho testará Bernardo Silva novamente nos próximos amistosos como alternativa no meio-campo, posição atualmente ocupada por Valverde, Tchouaméni e Camavinga, a mesma formação que apareceu na temporada passada, a menos que haja uma mudança nos planos para fechar uma contratação antes do fim da janela de transferências.