Por mais que se procure ou se pergunte a alguém, até agora ninguém na Holanda comparou Tim van der Leij com Erling Haaland. Ainda assim, foi dito que, quando o VfB Stuttgart contratou o atacante de 20 anos do RKC Waalwijk, no país vizinho ele já era chamado de "Haaland 2.0". Mas isso apenas na mídia alemã.

Bem, as semelhanças físicas não são, no sentido literal da expressão, inventadas. Van der Leij tem, assim como o norueguês, uma longa cabeleira, que controla com uma faixa na cabeça quando joga. E ele é muito alto, com 1,93 metro, apenas um pouco menor que o ex-jogador do Dortmund.

Mas, ao ver Van der Leij jogar, ele lembra muito mais um ex-jogador do Stuttgart. Como o holandês, apesar da sua estatura imponente, tem qualidades excelentes especialmente no aspecto técnico, Nick Woltemade logo vem à mente.

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Quantas vezes Tim van der Leij marcou antes da sua passagem pelo VfB Stuttgart?

Os suábios desembolsaram 1,2 milhão de euros pelo atacante, que até agora não atuou por nenhuma seleção de base, mas mesmo assim teve uma ascensão meteórica. Van der Leij foi formado durante três anos pelo PSV Eindhoven, antes de atuar entre 2017 e 2025 pelo Vitesse Arnhem. Lá, marcou 25 gols em 59 jogos oficiais pelas equipes sub-18, sub-19 e sub-21.

Como o Vitesse esteve à beira de perder a licença no verão passado e, por isso, ele estava disponível sem custos de transferência, o Waalwijk, rebaixado da Eredivisie, aproveitou. A mudança para o clube ioiô holandês na segunda divisão levou van der Leij de volta à sua província natal, Noord-Brabant, e o fez brilhar de imediato.

Embora o Waalwijk, sexto colocado na tabela, não tenha conseguido o retorno imediato na repescagem, o fato de ter chegado até ali teve muito a ver com van der Leij. Ele marcou 13 gols na liga e, na copa, balançou as redes quatro vezes em três partidas. Esse aproveitamento, assim como sua evolução como titular, foi suficiente para levá-lo ao VfB e render um contrato até 2030.

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"Não faz sentido": Tim van der Leij se surpreende com transferência para o VfB Stuttgart

Lá, ele está inicialmente previsto para a equipe B, na terceira divisão, para se adaptar ao novo ambiente. Mas sua contratação foi anunciada pelos canais dos profissionais e, além disso, van der Leij foi fotografado na assinatura do contrato ao lado do diretor esportivo Christian Genter. O exemplo de van der Leij agora precisa ser seu compatriota Ramon Hendriks, que é representado pela mesma agência. O jogador de 24 anos também atuou primeiro na equipe B, há dois anos, mas se firmou num instante como titular entre os profissionais.

Para van der Leij, a mudança para a Alemanha é grande de qualquer forma. "O Stuttgart II joga a 3. Liga, que, vale lembrar, também é uma liga forte. Em alguns clubes, vou jogar diante de 20 mil ou 30 mil torcedores. Loucura, né? Isso é muito mais do que numa noite de sexta-feira em Waalwijk", disse ele recentemente à revista holandesa de futebol Voetbal International.

Lá, o atacante ambidestro mostrou-se bastante surpreso com o fato de terem prestado atenção nele às margens do Neckar. Ele usou várias vezes a palavra "bizarro" para descrever sua transferência. "Sinceramente, eu também não esperava esse passo, claro", disse van der Leij. "Da equipe sub-19 do Vitesse para o VfB em apenas um ano: isso não parece exatamente lógico."

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Qual é a perspectiva de Tim van der Leij no VfB Stuttgart?

Diante disso, ele até teve dúvidas se deveria aceitar a oferta lucrativa. "Conversei sobre isso em casa. Será que tudo isso não está indo rápido demais? Não seria melhor esperar mais um pouco? Mas era uma chance tão grande que eu simplesmente não podia deixá-la passar. Quem diz que eles vão voltar na próxima temporada? Eu precisava aproveitar essa chance. Foi assim que senti."

Será interessante acompanhar como serão as perspectivas de van der Leij em Stuttgart. Na vitória por 7 a 0 em amistoso recentemente, em Balingen, ele já atuou por 45 minutos pela equipe de Sebastian Hoeneß. Depois dos primeiros treinos com o time principal, é bastante provável que o holandês também viaje para o próximo período de treinos em Grassau.

Hoeneß não tem em seu elenco um centroavante alto e fisicamente imponente. Ermedin Demirovic é oito, e Deniz Undav até 14 centímetros mais baixos do que van der Leij, que foi chamado de "máquina" por seu ex-treinador em Arnhem, Rüdiger Rehm, em declaração ao Heilbronner Stimme.

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Estas são as qualidades de Tim van der Leij

Assim como Woltemade, van der Leij leva vantagem no jogo aéreo graças ao seu porte físico, mas, como homem de referência, também consegue segurar e proteger muito bem a bola. Na área, mostrou grande objetividade no Waalwijk e finalizou com frieza graças a um ótimo posicionamento, seja de cabeça ou com os pés. Além disso, mostrou um comportamento convincente na pressão. Uma certa incansabilidade e muita energia marcam seu jogo.

"O mais louco é que, quando eu era pequeno, sempre dizia ao meu pai que um dia queria jogar na Bundesliga", disse van der Leij, que espera, "se tudo correr bem", "algum dia" conseguir chegar ao elenco profissional: "Talvez até em um jogo de Champions League. Isso seria muito legal."

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Tim van der Leij no VfB Stuttgart: situação comparável à do ano passado

Até lá, claro, ainda há um caminho muito longo. Muito provavelmente o mais longo que ele teve de percorrer na carreira até aqui. Mas nada está descartado, nem mesmo por parte do VfB. Uma situação que deve soar familiar para van der Leij.

Isso porque, também em Waalwijk, ele foi contratado como segundo atacante, atrás do camisa 9 já estabelecido. Também naquela época se dizia que van der Leij ainda precisava de tempo, e depois veriam o que aconteceria. Pouco depois, ele se tornou incontornável e passou a estar na boca de todos. Só que, quando se trata da comparação com Haaland, simplesmente ninguém na Holanda teve essa ideia.

Tim van der Leij: números da sua carreira