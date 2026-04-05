"As coisas não são como alguns pensam"... Rossinière responde às declarações do agente de Enzo

Liam Rossiner, técnico do Chelsea, respondeu às declarações do agente de Enzo Fernández, Javier Pastori, sobre a suspensão imposta ao jogador argentino devido às declarações em que ele deu a entender a possibilidade de jogar pelo Real Madrid.

Enzo Fernández afirmou que gostaria de morar em Madri e já havia revelado anteriormente que estaria aberto a deixar o Chelsea após a próxima Copa do Mundo. Ele também citou os lendários jogadores do Real Madrid, Toni Kroos e Luka Modrić, como seus ídolos.

Por sua vez, a diretoria do Chelsea decidiu suspender Enzo e impedi-lo de participar da partida das quartas de final da FA Cup em casa contra o Port Vale, além de não poder jogar contra o Manchester City na Premier League no próximo domingo, enquanto Rossiniro esclareceu que “o jogador ultrapassou os limites”.

Já Pastore comentou sobre a punição: “Ele não compreendeu a situação, e quando o técnico lhe informou, ele aceitou porque é extremamente profissional, sempre comprometido e respeita as decisões, mas não entendemos o motivo da punição”.

E acrescentou: “Enzo não mencionou nenhum outro clube nem disse que quer sair do Chelsea, mas falou sobre Madri como cidade porque foi questionado sobre onde gostaria de morar algum dia. e é natural que qualquer argentino escolha Madri por sua língua, cultura e clima semelhantes aos de Buenos Aires, mas ele não disse em nenhum momento que quer deixar o Chelsea ou Londres”.

O agente esclareceu: “A punição é totalmente injusta. Suspender um jogador por duas partidas decisivas para o Chelsea na sua luta pela classificação para a Liga dos Campeões, sendo ele um dos elementos mais importantes da equipe, seu pilar fundamental e seu líder em campo, é algo muito severo. Não há motivo real ou justificativa para essa suspensão, considerando a situação atual da equipe”.

Fernandes (25 anos) ficou de fora da goleada do Chelsea (7 a 0) sobre o Port Vale na Copa da Inglaterra, no último sábado.

Leia também:

Advogado internacional para o Koora: O caso de Marrocos e Senegal é mais complexo do que parece... e esta é a minha previsão para a decisão da CAS

Exclusivo para o Koora... O Senegal será punido por comemorar a Copa Africana antes da decisão da "CAS"?

Após sua saída de Omã... Kerosh revela à Koora a verdade sobre as ofertas da Arábia Saudita e de Gana

Entrevista à Koora... O primeiro jogador profissional jordaniano na Polônia: Al-Taamari elevou o nível das minhas ambições

E após a goleada, Rosinier foi questionado sobre as declarações de Bastori, respondendo em declarações destacadas pelo jornal britânico “Mirror”: “Essa é a opinião dele, e não tenho comentários sobre as opiniões dos outros”.

Sobre se a punição foi injusta, Rossiniore disse: “No momento certo, e não agora, discutiremos tudo o que aconteceu. Tenho certeza de que essa conversa acontecerá entre mim e Enzo. Eu e Enzo estamos em ótimos termos. Eu o vi hoje e conversamos pessoalmente, e as coisas não são como alguns pensam”.

E acrescentou: “Enzo sabe muito bem o que penso dele, e foi ótimo vê-lo hoje apoiando seus companheiros. Vamos continuar avançando e nos empenhar para terminar a temporada da melhor maneira possível”.

Quando questionado se Fernández havia pedido desculpas aos companheiros, o técnico disse: “Como eu disse ontem, as conversas que tenho com os jogadores individualmente, seja com Enzo ou com outros, ficam dentro do time. O vestiário tem sua privacidade”.

E continuou: “Deixei bem claro para ele o que vejo nele como pessoa; ele é um ser humano maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, quero que todos agora se concentrem no futebol e na conquista de nossos objetivos nesta temporada”.