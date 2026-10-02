Portugal segue em frente na Nations League. No Parken Stadion, em Copenhague, os portugueses comemoraram uma vitória por 4 a 2 sobre os dinamarqueses. Foi o terceiro triunfo no terceiro jogo sob o comando do novo técnico Jesus.

Mas, naturalmente, o sucesso esportivo tem sido ofuscado nos últimos dias pelo grave escândalo envolvendo a saída antecipada do astro Cristiano Ronaldo. O atacante do Al-Nassr havia deixado a concentração da seleção antes da partida porque não entrou em campo no jogo anterior do grupo contra a Noruega, e o mesmo destino voltava a ameaçá-lo.

Em campo, porém, a equipe se mostrou totalmente indiferente a essa turbulência. Questionado sobre o quão difícil é manter o foco diante de acontecimentos assim, Jesus reagiu com tranquilidade. "Não é difícil para mim me concentrar. Sabe o que é difícil para mim? Não saber como devo treinar meus jogadores. Isso é o que é difícil para mim. E o resto, zero", deixou claro.

O treinador também rechaçou com firmeza as especulações sobre rachaduras dentro da equipe: "As coisas que acontecem não dividem o grupo. Não nos dividiram e não vão nos dividir." Jesus destacou, isso sim, a rápida evolução positiva sob seu comando. "Tenho a sensação de que a equipe melhora de jogo para jogo. Seguimos evoluindo com base nas análises que fazemos das partidas e, no jogo seguinte, a equipe normalmente apresenta um desempenho ainda melhor, tanto defensiva quanto ofensivamente. Ganhar aqui por 4 a 2 não é fácil", disse.

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"Uma grande ajuda": jogadores de Portugal apoiam Jorge Jesus

Os próprios jogadores em campo também confirmaram que a tática do treinador está funcionando. O meio-campista Vitinha, em entrevista à RTP, não poupou elogios ao técnico de 72 anos: "Tudo isso é fruto do trabalho do treinador. Fizemos uma partida excelente. Não se deixem enganar pelo resultado, porque foi um jogo muito difícil. Além disso, foi a nossa melhor atuação até agora. Seguimos evoluindo e, quanto mais trabalhamos com o treinador, melhor assimilamos suas ideias. O trabalho do treinador está começando a dar frutos, e isso hoje ficou mais do que claro."

Questionado sobre a reação do time após a saída de Ronaldo, Vitinha acrescentou: "Tentamos nos concentrar no jogo e acredito que conseguimos. Reagimos incrivelmente bem."

Também Gonçalo Ramos, que substituiu Ronaldo no comando do ataque e brilhou com um gol e uma assistência, destacou a influência do treinador principal: "Antes de tudo, o novo treinador é uma grande ajuda. Temos ideias mais claras, sabemos exatamente onde cada companheiro está, tanto na defesa quanto no ataque. Estamos melhorando dia após dia, tudo isso faz parte de um processo."

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Como os torcedores de Portugal reagiram à saída de Cristiano Ronaldo?

Nas arquibancadas, o tema CR7 provocou reações divididas. Enquanto alguns torcedores, com a inscrição "We love you Jesus" em suas camisas, demonstravam apoio ao treinador, outros exibiram uma faixa com o nome de Ronaldo e um coração, em sinal de solidariedade ao antigo capitão.

Jesus, por sua vez, indicou que pretende explicar, após o próximo jogo contra a Noruega no domingo, o que aconteceu entre ele e Ronaldo. Com uma nova vitória sobre os noruegueses, Portugal garantiria antecipadamente vaga na semifinal da Nations League.