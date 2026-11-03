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FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Alvino Hanafi
Traduzido por

“As coisas estão indo bem!”: Aaron Danks traz duas ótimas notícias sobre lesões para o Bayern de Munique

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O auxiliar técnico do Bayern de Munique, Aaron Danks, deu notícias animadoras sobre as lesões de Manuel Neuer e Michael Olise antes do confronto de terça-feira contra o Atlético de Madrid pela Champions League. Danks confirmou que os dois jogadores viajaram com a delegação, enquanto o Bayern busca uma vaga entre os oito primeiros.

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Danks segue à beira do campo na ausência de Kompany

O auxiliar técnico Aaron Danks voltará a comandar o Bayern de Munique à beira do campo no jogo de terça-feira contra o Atlético de Madrid, pela Champions League. Danks segue substituindo o técnico Vincent Kompany, que continua afastado por motivo de doença.

O Bayern ocupa a 14ª posição na tabela da Champions League, com cinco pontos nas três primeiras partidas.

O clube bávaro busca uma vitória em Madri para se aproximar das vagas de classificação direta.

Danks confirma notícias positivas sobre Neuer e Olise, que viajaram com a equipe

Antes da partida, Danks trouxe notícias positivas sobre a disponibilidade de jogadores do elenco. “Temos boas notícias: [Olise] se juntou a nós nesta manhã, assim como Manuel Neuer”, anunciou Danks.

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“Conversamos rapidamente com eles para saber como estão. As coisas parecem estar indo bem, e amanhã veremos se estão prontos.”

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O Bayern, porém, segue sem Jamal Musiala, Luis Diaz, Serge Gnabry, Ismael Saibari e Bara Ndiaye por lesão.

Identidade tática permanece inalterada apesar das ausências

Danks reforçou que a filosofia ofensiva do Bayern não mudará durante o período em que estiver no comando. “A identidade da equipe não vai mudar comigo; as decisões agora estão nas minhas mãos”, afirmou Danks.

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“Queremos jogar um futebol ofensivo, queremos ter a bola e aproveitar ao máximo nossas chances.”

“Precisamos manter a cabeça erguida, estufar o peito e simplesmente encarar o desafio... Terminar entre os oito primeiros: esse é o nosso objetivo”, acrescentou.

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Bayern busca vaga direta nas oitavas de final

O Bayern busca uma atuação ofensiva eficiente para superar as dificuldades defensivas que enfrentou recentemente em jogos europeus.

Danks decidirá perto do início da partida no Metropolitano se escalará Neuer e Olise.

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O Bayern agora se concentra em conquistar três pontos cruciais fora de casa, em Madri.