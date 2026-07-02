As chances da França de conquistar a Copa do Mundo são duas vezes menores que as da Argentina... e três vezes maiores que as do Brasil

A empresa britânica “Opta”, especializada em dados e estatísticas esportivas, revelou que a seleção da França lidera a lista de favoritas para conquistar a Copa do Mundo de 2026, atribuindo-lhe uma probabilidade de 30,12% de vencer o torneio, à frente de seus principais concorrentes por uma larga margem.

De acordo com a simulação realizada pelo supercomputador da Opta, a seleção da Argentina ficou em segundo lugar, com 14,76%, seguida pela Espanha, com 12,03%, e pela Inglaterra, com 9,15%, enquanto o Brasil ocupou o quinto lugar, com apenas 9,04%, o que equivale a cerca de um terço das chances da seleção francesa.

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A“Opta” esclareceu que seu modelo se baseia em mais de 25 mil simulações de todas as partidas do torneio, com atualização das previsões após cada gol e resultado, com base no desempenho histórico e recente das seleções, além da força dos adversários e das probabilidades dos resultados das partidas.

A indicação da França se baseia no desempenho da seleção no torneio até o momento, já que não sofreu nenhuma derrota, além de ter marcado pelo menos três gols em cada partida disputada, liderada por Kylian Mbappé, que marcou seis gols nesta edição, elevando seu total para 18 gols em toda a sua trajetória na Copa do Mundo e se aproximando do recorde histórico de Lionel Messi, com 19 gols.

Atualmente, a seleção francesa se prepara para enfrentar o Paraguai nas oitavas de final, e o vencedor desse confronto enfrentará o vencedor do jogo entre Marrocos e Canadá nas quartas de final.