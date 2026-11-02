"As câmeras registraram tudo": Van Dijk abre fogo após a derrota do Liverpool: parabéns ao Arsenal!

O holandês Virgil van Dijk, capitão do Liverpool, criticou as decisões da arbitragem durante a derrota de sua equipe para o Arsenal por 1 a 0, na partida que reuniu os dois times ontem, domingo, pela Premier League, demonstrando surpresa com a não intervenção da tecnologia do árbitro de vídeo para revisar um possível pênalti a favor dos donos da casa.

Van Dijk manifestou sua discordância com o fato de o árbitro ter ignorado a revisão de um lance em que houve um puxão na camisa de Alexander Isak dentro da área, afirmando que a jogada merecia a marcação de um pênalti a favor do Liverpool.

O zagueiro holandês afirmou, em declarações à rede "Sky Sports": "Por que alguém teria de reclamar ainda mais com tantas câmeras? Foi um lance claro e todos viram, e no fim o pênalti não foi marcado, e infelizmente perdemos a partida. Parabéns ao Arsenal".

E acrescentou, ironizando o clima de contestação à arbitragem: "Recebi um cartão amarelo perto do fim, então talvez eu compartilhe esse sentimento com a torcida também".

Sobre a segunda derrota do Liverpool no campeonato nesta temporada, o capitão da equipe expressou sua decepção, dizendo: "Jogamos em casa e tivemos algumas chances, e demos o nosso melhor, com certeza".

Van Dijk apontou que sua equipe precisava ter aproveitado melhor os minutos finais, explicando: "Poderíamos ter feito uma atuação melhor nos últimos 15 minutos e levado mais bolas à área, mas isso não foi suficiente hoje, e por isso sinto uma grande decepção".

O zagueiro holandês relembrou alguns detalhes da partida, destacando que o Liverpool melhorou após sofrer o gol e criou uma chance perigosa por meio de Alexis Mac Allister, que poderia ter mudado o rumo do confronto, mas não foi convertida em gol.

Van Dijk voltou a reforçar sua reclamação a respeito de Isak, dizendo: "Acho que foi um pênalti claro, pois assisti ao lance novamente e já vi pênaltis semelhantes serem marcados em outras ocasiões, mas hoje não estava escrito que o teríamos".