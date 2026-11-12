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Briga entre jogadores a bordo do avião de volta de Madri, queda no nível dos treinos, fraco desempenho na lateral e fontes do vestiário que acreditam que a diretoria "o deixou enfrentar seu destino sozinho".

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Nos últimos dias, Michael Carrick continuou a se dirigir ao centro de treinamentos do Manchester United em Carrington, vestindo as roupas de treino, enquanto seu destino era decidido a portas fechadas em Mônaco e Manchester.

Tornou-se cada vez mais evidente que ele havia se tornado um "morto-vivo" durante as duas semanas que a diretoria lhe concedeu após a derrota por 3 a 0 diante do Bournemouth.

Fontes próximas ao vestiário do United acreditam que Carrick "foi deixado para enfrentar seu destino sozinho", diante da indecisão do clube quanto ao seu futuro e das tentativas secretas de contratar Mauricio Pochettino como seu substituto, segundo o jornal britânico "Daily Mail".

Carrick havia assumido o cargo em meados de janeiro, após ser convocado de volta de uma folga em Barbados, para comandar a equipe de forma interina, antes de conseguir um contrato de dois anos em maio, após seu sucesso em encerrar a temporada passada na terceira colocação e garantir vaga na Liga dos Campeões da Europa.

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Mas ele permaneceu por menos de dez meses, depois que a lua de mel se transformou em uma grande crise.

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Seus críticos consideram que Carrick, que nunca havia assumido um cargo de treinador a não ser no Middlesbrough, não era a escolha adequada para comandar um clube do tamanho do Manchester United, enquanto outros acreditam que o clube deveria tê-lo agradecido pela conquista da temporada passada e seguir rumo a Pochettino, que estava disponível antes de assinar um novo contrato para treinar a seleção dos Estados Unidos.

As pressões sobre Carrick aumentaram após uma série de resultados negativos, que começou com a derrota para o Hull City em agosto, e incluiu o desperdício da vantagem diante do Brighton e a eliminação na Copa da Liga, além das derrotas europeias para o Atlético de Madrid e o Como, e os gols sofridos nos minutos finais contra o Everton e o Tottenham.

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O empate por 4 a 4 com o Aston Villa, depois de o United ter voltado duas vezes de uma desvantagem de dois gols, também preocupou os dirigentes do clube, especialmente com a equipe sofrendo 15 gols em suas quatro últimas partidas.

A crise do avião

A viagem de volta do Manchester United de Madri — após a derrota para o Atlético por 2 a 0 — foi marcada por tensão entre os jogadores, quando alguns deles entraram em confronto a bordo do avião, em um episódio que refletiu a dimensão da divisão e da raiva dentro do vestiário.

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Esse bate-boca fez parte de uma série de desentendimentos, alguns dos quais vieram a público, enquanto outros permaneceram longe dos holofotes, em meio à queda nos resultados da equipe e ao aumento das pressões sobre Michael Carrick.

Críticas aos treinos

As críticas não se limitaram aos resultados; alguns jogadores falaram sobre a queda no nível dos treinos sob o comando de Carrick e sua comissão técnica, enquanto outros consideraram que a mudança para o esquema 4-2-4, mais baseado na posse de bola, não era adequada às capacidades do grupo.

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Também foram levantados questionamentos sobre a pouca utilização dos jogadores da base, apesar do interesse declarado de Carrick por eles, com Harry Amass não recebendo oportunidades suficientes, o atraso no retorno de Shea Lacey, além da polêmica em torno da saída de JJ Gabriel.

Ainda assim, não se pode responsabilizar apenas Carrick pelo colapso, diante do caos administrativo e dos conflitos dentro do clube, segundo o jornal.

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Nos bastidores houve um desentendimento entre o diretor de futebol Jason Wilcox e o diretor de recrutamento Christopher Vivell quanto ao seu substituto, ao mesmo tempo em que crescia a insatisfação da família Glazer com a forma como Sir Jim Ratcliffe e a empresa INEOS administram o clube.

Carrick também não recebeu o apoio necessário no mercado de transferências de verão, depois que fracassaram as tentativas de contratar seu principal alvo para o meio-campo, Elliot Anderson, terminando com a contratação de Youri Tielemans e André Santos em seu lugar.