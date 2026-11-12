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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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As brigas entre jogadores e os conflitos dos bastidores: como desmoronou a aventura de Carrick no Manchester United?

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Briga entre jogadores a bordo do avião de volta de Madri, queda no nível dos treinos, fraco desempenho na lateral e fontes do vestiário que acreditam que a diretoria "o deixou enfrentar seu destino sozinho".

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Nos últimos dias, Michael Carrick continuou a se dirigir ao centro de treinamentos do Manchester United em Carrington, vestindo as roupas de treino, enquanto seu destino era decidido a portas fechadas em Mônaco e Manchester.

Tornou-se cada vez mais evidente que ele havia se tornado um "morto-vivo" durante as duas semanas que a diretoria lhe concedeu após a derrota por 3 a 0 diante do Bournemouth.

Fontes próximas ao vestiário do United acreditam que Carrick "foi deixado para enfrentar seu destino sozinho", diante da indecisão do clube quanto ao seu futuro e das tentativas secretas de contratar Mauricio Pochettino como seu substituto, segundo o jornal britânico "Daily Mail".

Carrick havia assumido o cargo em meados de janeiro, após ser convocado de volta de uma folga em Barbados, para comandar a equipe de forma interina, antes de conseguir um contrato de dois anos em maio, após seu sucesso em encerrar a temporada passada na terceira colocação e garantir vaga na Liga dos Campeões da Europa.

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Mas ele permaneceu por menos de dez meses, depois que a lua de mel se transformou em uma grande crise.

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Seus críticos consideram que Carrick, que nunca havia assumido um cargo de treinador a não ser no Middlesbrough, não era a escolha adequada para comandar um clube do tamanho do Manchester United, enquanto outros acreditam que o clube deveria tê-lo agradecido pela conquista da temporada passada e seguir rumo a Pochettino, que estava disponível antes de assinar um novo contrato para treinar a seleção dos Estados Unidos.

As pressões sobre Carrick aumentaram após uma série de resultados negativos, que começou com a derrota para o Hull City em agosto, e incluiu o desperdício da vantagem diante do Brighton e a eliminação na Copa da Liga, além das derrotas europeias para o Atlético de Madrid e o Como, e os gols sofridos nos minutos finais contra o Everton e o Tottenham.

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O empate por 4 a 4 com o Aston Villa, depois de o United ter voltado duas vezes de uma desvantagem de dois gols, também preocupou os dirigentes do clube, especialmente com a equipe sofrendo 15 gols em suas quatro últimas partidas.

A crise do avião

A viagem de volta do Manchester United de Madri — após a derrota para o Atlético por 2 a 0 — foi marcada por tensão entre os jogadores, quando alguns deles entraram em confronto a bordo do avião, em um episódio que refletiu a dimensão da divisão e da raiva dentro do vestiário.

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Esse bate-boca fez parte de uma série de desentendimentos, alguns dos quais vieram a público, enquanto outros permaneceram longe dos holofotes, em meio à queda nos resultados da equipe e ao aumento das pressões sobre Michael Carrick.

Críticas aos treinos

As críticas não se limitaram aos resultados; alguns jogadores falaram sobre a queda no nível dos treinos sob o comando de Carrick e sua comissão técnica, enquanto outros consideraram que a mudança para o esquema 4-2-4, mais baseado na posse de bola, não era adequada às capacidades do grupo.

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Também foram levantados questionamentos sobre a pouca utilização dos jogadores da base, apesar do interesse declarado de Carrick por eles, com Harry Amass não recebendo oportunidades suficientes, o atraso no retorno de Shea Lacey, além da polêmica em torno da saída de JJ Gabriel.

Ainda assim, não se pode responsabilizar apenas Carrick pelo colapso, diante do caos administrativo e dos conflitos dentro do clube, segundo o jornal.

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Nos bastidores houve um desentendimento entre o diretor de futebol Jason Wilcox e o diretor de recrutamento Christopher Vivell quanto ao seu substituto, ao mesmo tempo em que crescia a insatisfação da família Glazer com a forma como Sir Jim Ratcliffe e a empresa INEOS administram o clube.

Carrick também não recebeu o apoio necessário no mercado de transferências de verão, depois que fracassaram as tentativas de contratar seu principal alvo para o meio-campo, Elliot Anderson, terminando com a contratação de Youri Tielemans e André Santos em seu lugar.

Written byMuhammad Sharaf Eldeen

Editor-chefe de turno

Resumo Profissional

Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.

Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.

Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística

A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.

Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.

Áreas de Especialização

Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:

História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.

Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.

Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.

Marcos e Momentos Relevantes

Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.

O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:

Guarda-redes: Manuel Neuer.

Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).

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