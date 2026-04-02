As atitudes de Enzo Fernández irritam os jogadores do Chelsea... Será que sua saída está próxima?

Uma reportagem divulgada nesta quinta-feira revelou a posição dos jogadores do Chelsea em relação ao seu companheiro argentino Enzo Fernández, após as recentes especulações sobre uma possível transferência para o Real Madrid.

Fernández concedeu uma entrevista a influenciadores, na qual foi questionado sobre onde prefere morar, e respondeu: “Gosto muito de morar em Madri... Ela me lembra Buenos Aires”.

O astro argentino, campeão da Copa do Mundo de 2022, ingressou no Chelsea em janeiro de 2023 e tem contrato até 2032.

De acordo com o jornal “The Telegraph”, os companheiros do jogador argentino estão irritados com ele devido às suas atitudes recentes. O exemplo mais recente disso é o anúncio público de sua intenção de deixar o clube, quando ele praticamente se ofereceu ao Real Madrid.

Anteriormente, na ESPN, após a eliminação da equipe da Liga dos Campeões pelas mãos do Paris Saint-Germain, ele também colocou em dúvida seu futuro no Chelsea, dizendo: “Não sei. Ainda faltam oito jogos e a FA Cup. Há a Copa do Mundo, e depois veremos”.

A isso tudo se soma o clima tenso na relação de Enzo com alguns de seus companheiros de equipe.

O jornal “The Telegraph” aponta que ele entrou em uma discussão acalorada com o goleiro Jorgensen na partida contra o Paris Saint-Germain, e o mesmo aconteceu com outros jogadores, aos quais ele repreendeu publicamente durante as partidas.

Apesar disso, a grave crise esportiva pela qual o Chelsea está passando, que incluiu também o anúncio de perdas recordes na história da Premier League, pode levá-los a aceitar a transferência de Enzo neste verão.