Compartilhar Siga GOAL no Google

O goleiro do Liverpool, Giorgi Mamardashvili, revelou, para surpresa de muitos, que as orientações táticas fornecidas pela comissão técnica do clube estavam completamente erradas durante a vitória nos pênaltis sobre o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa. O jogador da seleção da Geórgia se tornou o herói em Anfield apesar da falha nas informações, mostrando que, às vezes, o instinto supera até a preparação mais detalhada antes de uma partida.

Publicidade

Drama nos pênaltis em Anfield

O Liverpool conquistou uma vitória dramática sobre o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa na noite de quarta-feira, após um empate tenso por 1 a 1 no tempo regulamentar. Com a decisão levada aos pênaltis, as atenções se voltaram para o goleiro reserva Mamardashvili, que assumiu a posição na ausência de Alisson e teve uma atuação decisiva.

A disputa começou com dificuldades para os donos da casa, já que Kostas Tsimikas e Ryan Gravenberch desperdiçaram suas cobranças. Mamardashvili, porém, manteve a calma em meio à tensão e protagonizou o momento decisivo ao defender o pênalti de Emmanuel Emegha. A defesa abriu caminho para Joe Gomez converter a cobrança da vitória, antes de Wesley Fofana perder seu pênalti.

Iraola elogia seu goleiro reserva

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, destacou a força mental e a concentração do goleiro nos momentos decisivos. Ao comentar a atuação de Mamardashvili na Copa da Liga Inglesa, o treinador também lembrou sua boa exibição anterior contra o Tottenham.

“Ele teve uma atuação muito boa contra o Tottenham no primeiro jogo”, explicou Iraola. “Antes dos pênaltis, eu disse a ele: ‘Precisamos defender dois.’ Ele respondeu: ‘Temos que contar com alguém errando um pênalti.’”

Publicidade Publicidade

Embora tenha reconhecido o papel dos dados analisados antes da partida, Iraola elogiou o instinto do goleiro e sua concentração constante. “No geral, ele acertou o lado de muitas cobranças, mesmo sem defender tantas”, acrescentou. “Todas as equipes fazem esse estudo. Às vezes, os jogadores mudam. Giorgi chegou perto em muitas delas. Não é como se o jogo tivesse acabado. É preciso manter a concentração e focar no que você pode controlar. Acho que Giorgi chegou perto de defender muitas cobranças. Ele fez um trabalho muito bom.”

Tópicos relacionados

Jogos da(o) Premier League Chelsea x Manchester United Disney+

Brentford x Nottingham Forest Disney+

Coventry x Sunderland Disney+

Manchester City x Brighton Disney+

Hull x Ipswich Disney+

Bournemouth x Leeds Disney+

Tottenham x Crystal Palace Disney+

Aston Villa x Fulham Disney+

Liverpool x Arsenal Disney+

Newcastle x Everton Disney+



















Mamardashvili descarta utilidade dos dados

Apesar de Iraola ter mencionado a preparação antes da partida, Mamardashvili foi direto ao avaliar o estudo do clube sobre os pênaltis. Em entrevista à ITV, o georgiano revelou que as informações detalhadas sobre os cobradores do Chelsea estavam completamente erradas.

“Eu também tinha esse papel, mas estava tudo errado!”, admitiu. Ao ser questionado se as anotações táticas o ajudaram de alguma forma, o goleiro foi categórico: “Não.”

Publicidade

Em vez disso, o goleiro confiou no instinto e em sinais corporais para fazer a defesa decisiva na cobrança de Emegha. “Antes da cobrança, eu estava olhando para a perna [de apoio] dele, para onde ele a posicionava. Decidi ir para o meu lado direito”, explicou Mamardashvili. Ao avaliar sua contribuição para a vitória, concluiu: “Eu queria defender mais, mas às vezes uma defesa é suficiente.”

Embalado pelo sucesso na Copa da Liga Inglesa

Ao superar o Chelsea de forma tão dramática, o Liverpool garantiu a classificação na Copa da Liga Inglesa e mostrou a força de seu elenco. A vitória demonstrou que a equipe pode contar com seus reservas para decidir sob enorme pressão quando os titulares não estão disponíveis.

Publicidade

Com a confiança reforçada por essa atuação de superação, a equipe tentará manter o embalo da vitória nos pênaltis. A força mental demonstrada para superar as cobranças desperdiçadas e os dados táticos equivocados será um impulso psicológico importante à medida que os jogos das competições nacionais começarem a se acumular.