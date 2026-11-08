Artur Jorge detalha planejamento do Cruzeiro para 2027 e faz cobrança ao elenco

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Treinador revela que o planejamento para a próxima temporada já começou e destaca que o desempenho dos jogadores nas rodadas finais pode influenciar decisões sobre o futuro do elenco

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Desde que Artur Jorge chegou ao Cruzeiro em março, o clube apresentou um alto crescimento na temporada e, a quatro rodadas do fim do Brasileirão, ocupa atualmente a terceira colocação na tabela. Embora a temporada ainda não tenha terminado, o clube já iniciou o planejamento para 2027, com avaliações internas sobre o elenco e possíveis movimentações no mercado de transferências. Neste cenário, o treinador português revelou que as conversas com a diretoria estão em andamento e aproveitou para fazer uma cobrança aos jogadores sobre o desempenho nas rodadas finais.

O planejamento envolve Artur Jorge e integrantes da direção de futebol do clube, entre eles Paulinho, ex-jogador e dirigente do Cruzeiro, e Bruno Spindel, executivo que também participa das decisões administrativas e do planejamento esportivo. Segundo o treinador, as conversas já acontecem há algum tempo, mas que o Cruzeiro ainda precisa confirmar seus objetivos dentro de campo antes de tomar decisões sobre a montagem do elenco.

"Já temos trabalhado nisso há algum tempo, junto com o Paulinho e o Bruno Spindel. Temos conversado sobre esse assunto muitas vezes. Obviamente, ainda são os primeiros esboços daquilo que podemos precisar. Como sempre disse, precisamos olhar para dentro, avaliar o que temos e pensar no que pode ser feito daqui para frente. Mas há um dado muito importante: não temos nenhuma garantia", afirmou.

O treinador também cobrou participação dos jogadores nas rodadas finais do Brasileirão. Segundo ele, além da busca coletiva pela classificação para a Libertadores, o desempenho individual de cada atleta será levado em consideração nas decisões para 2027.

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"Ainda temos jogos muito difíceis pela frente, inclusive contra o Fluminense, por exemplo. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, ainda dependemos dos resultados. Estamos conseguindo percorrer o trajeto necessário para atingir nosso objetivo, mas temos duas frentes de trabalho: aquilo que fazemos como equipe para alcançar essa meta, que é fundamental para nós, e também a avaliação individual", iniciou.

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"Temos pessoas competentes para fazer essa avaliação, e os próprios jogadores precisam entender que o desempenho deles pode ajudar ou prejudicar na tomada de decisões ao final da temporada. Portanto, é o momento de todos darem o seu melhor e contribuírem", completou.

A possibilidade de mudanças no elenco já havia sido abordada por Artur Jorge no início de outubro, ao fim da janela de transferências brasileira. Na ocasião, o português admitiu que o Cruzeiro pretende negociar jogadores nos próximos anos, principalmente àqueles que estão em bom momento e valorizados no mercado.

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"Nesta janela, vendemos jogadores, mas mantivemos alguns outros a muito custo para não perder a competitividade da equipe. Sabemos que no final deste mercado nós vamos vender. Há jogadores que estão quentes para poderem ser, nesta altura, vendas importantes para o clube", afirmou.

O principal esportivo da Raposa, neste momento, é garantir a classificação para a Libertadores. A equipe ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 60 pontos em 34 partidas, e busca confirmar a vaga na competição continental. O próximo compromisso será contra o Palmeiras, na quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 35ª rodada da competição.