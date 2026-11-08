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Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images
Joaquim Lira Viana

Artur Jorge detalha planejamento do Cruzeiro para 2027 e faz cobrança ao elenco

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Treinador revela que o planejamento para a próxima temporada já começou e destaca que o desempenho dos jogadores nas rodadas finais pode influenciar decisões sobre o futuro do elenco

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Desde que Artur Jorge chegou ao Cruzeiro em março, o clube apresentou um alto crescimento na temporada e, a quatro rodadas do fim do Brasileirão, ocupa atualmente a terceira colocação na tabela. Embora a temporada ainda não tenha terminado, o clube já iniciou o planejamento para 2027, com avaliações internas sobre o elenco e possíveis movimentações no mercado de transferências. Neste cenário, o treinador português revelou que as conversas com a diretoria estão em andamento e aproveitou para fazer uma cobrança aos jogadores sobre o desempenho nas rodadas finais.

O planejamento envolve Artur Jorge e integrantes da direção de futebol do clube, entre eles Paulinho, ex-jogador e dirigente do Cruzeiro, e Bruno Spindel, executivo que também participa das decisões administrativas e do planejamento esportivo. Segundo o treinador, as conversas já acontecem há algum tempo, mas que o Cruzeiro ainda precisa confirmar seus objetivos dentro de campo antes de tomar decisões sobre a montagem do elenco.

"Já temos trabalhado nisso há algum tempo, junto com o Paulinho e o Bruno Spindel. Temos conversado sobre esse assunto muitas vezes. Obviamente, ainda são os primeiros esboços daquilo que podemos precisar. Como sempre disse, precisamos olhar para dentro, avaliar o que temos e pensar no que pode ser feito daqui para frente. Mas há um dado muito importante: não temos nenhuma garantia", afirmou.

O treinador também cobrou participação dos jogadores nas rodadas finais do Brasileirão. Segundo ele, além da busca coletiva pela classificação para a Libertadores, o desempenho individual de cada atleta será levado em consideração nas decisões para 2027.

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"Ainda temos jogos muito difíceis pela frente, inclusive contra o Fluminense, por exemplo. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, ainda dependemos dos resultados. Estamos conseguindo percorrer o trajeto necessário para atingir nosso objetivo, mas temos duas frentes de trabalho: aquilo que fazemos como equipe para alcançar essa meta, que é fundamental para nós, e também a avaliação individual", iniciou.

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"Temos pessoas competentes para fazer essa avaliação, e os próprios jogadores precisam entender que o desempenho deles pode ajudar ou prejudicar na tomada de decisões ao final da temporada. Portanto, é o momento de todos darem o seu melhor e contribuírem", completou.

A possibilidade de mudanças no elenco já havia sido abordada por Artur Jorge no início de outubro, ao fim da janela de transferências brasileira. Na ocasião, o português admitiu que o Cruzeiro pretende negociar jogadores nos próximos anos, principalmente àqueles que estão em bom momento e valorizados no mercado.

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"Nesta janela, vendemos jogadores, mas mantivemos alguns outros a muito custo para não perder a competitividade da equipe. Sabemos que no final deste mercado nós vamos vender. Há jogadores que estão quentes para poderem ser, nesta altura, vendas importantes para o clube", afirmou.

O principal esportivo da Raposa, neste momento, é garantir a classificação para a Libertadores. A equipe ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 60 pontos em 34 partidas, e busca confirmar a vaga na competição continental. O próximo compromisso será contra o Palmeiras, na quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 35ª rodada da competição.

Written byJoaquim Lira Viana

Estagiário / Redator

Estudante de jornalismo na Faculdade Cásper Líbero com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Analiso o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

Especialidades:

  • Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
  • Análises e reportagens especiais 
  • Produção, narração e roteirização de podcasts
Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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