Artilheiros do Corinthians em 2020: quem fez mais gols na temporada

Confira quais são os principais goleadores e garçons do Alvinegro na atual campanha, no geral e por competições

O torcedor do começou a temporada 2020 sonhando em ver um time mais ofensivo, criando mais chances e marcando mais gols. Esperança de ver este desejo virando realidade aumentou com as contratações de Luan, o retorno de Jô para o ataque e, também, com as exibições mais recentes de Ederson no meio-campo além do bom início de campanha do argentino Mario Boselli.

Nesta temporada, turbulenta por causa de todas as mudanças causadas pela pandemia do novo coronavírus, a campanha vai se encerrar apenas no início de 2021. O Alvinegro Paulista está na disputa do , Copa do e Brasileirão – além de já ter sido eliminado na Libertadores. A esperança é de brigar pelo maior número de títulos possível, e em meio a esta caminhada confira abaixo quais são os artilheiros do no geral e em cada competição!

CORINTHIANS: QUEM É O ARTILHEIRO EM 2020?

JOGADOR GOLS PARTIDAS Mauro Boselli 6 13 Luan 3 17 Éderson 3 6 Gil 2 16 Janderson 1 12 Everaldo 1 11 Ramiro 1 8 Vágner Love 1 7 Danilo Avelar 1 5 Jô 1 3

Números atualizados em 07 de agosto de 2020, às 16h07 (de Brasília)

A corrida para ser o máximo goleador corintiano promete muita disputa. Hoje, Boselli ocupa o topo da lista e mostra o quanto o seu rendimento melhorou após a saída do técnico Fábio Carille – com quem não conseguiu deslanchar em 2019. Mas com a chegada de Jô a briga promete ser em alto nível: uma preocupação para os adversários e um alívio para a Fiel torcida.

QUEM DEU MAIS ASSISTÊNCIAS?

JOGADOR ASSISTÊNCIAS PARTIDAS Fagner 6 17 Luan 2 17 Mauro Boselli 2 13 Janderson 2 12 Everaldo 1 11 Vágner Love 1 7 Richard 1 3

ARTILHEIRO NO CAMPEONATO PAULISTA

JOGADOR GOLS PARTIDAS Boselli, Mauro 5 11 Éderson Silva 3 6 Luan 2 15 Gil 2 14 Janderson 1 10 Everaldo 1 10 Ramiro 1 8 Vágner Love 1 6 Danilo Avelar 1 5 Jô 1 3

GARÇONS NO CAMPEONATO PAULISTA

JOGADOR ASSISTÊNCIAS PARTIDAS Fagner 6 15 Luan 2 15 Boselli, Mauro 2 11 Janderson 2 10 Everaldo 1 10 Richard 1 3

ARTILHEIRO NA LIBERTADORES

A participação corintiana na edição 2020 da Libertadoras foi longe de ser caracterizada como satisfatória. O Timão novamente teve como algoz o , do , que eliminou a equipe comandada por Tiago Nunes na fase classificatória.

Os paraguaios venceram na ida por 1 a 0, em seus domínios, e avançaram mesmo com derrota por 2 a 1 na volta. Luan e Boselli fizeram os únicos gols corintianos nesta edição do certame, com Vagner Love – já negociado – dando a única assistência alvinegra.

COPA DO BRASIL

O Corinthians vai estrear apenas nas oitavas de final da competição

BRASILEIRÃO

O Alvinegro ainda vai fazer sua estreia na Serie A do Campeonato Brasileiro.