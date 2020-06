Artilheiro por Juve e Milan, Inzaghi "lamenta" recordes de Messi e CR7

O atacante brilhou na Liga dos Campeões, mas viu suas marcas serem "estraçalhadas" pela dupla

Com 288 gols em uma carreira que durou mais de 20 anos, ninguém pode dizer que Filippo Inzaghi balançou pouco a redes. A não ser, claro, que estejamos o comparando com os "extraterrestres" Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Essa é exatamente a "indignação" do italiano, campeão duas vezes da Champions com a camisa do . O jogador, que terminou a carreira com 70 gols em competições europeias, tinha tudo para ser mais valorizado, não fosse a dupla.

Em tom de brincadeira, Inzaghi se declarou triste e citou Raúl, outro grande goleador do começo do século, especialmente com a camisa do . Tanto o espanhol quanto o italiano aparecem na lista dos dez maiores artilheiros da Liga dos Campeões, mas muito atrás de Messi e Cristiano.

"Eu fico chateado quando eu vejo Messi e CR7. Cada vez que eles marcam, parece que eu e Raúl fizemos menos coisas em comparação." brincou o ídolo do Milan. Primeiro e segundo maiores goleadores da Champions, os dois são os únicos jogadores com mais de 100 gols em partidas da competição.

Os maiores artilheiros da história da Champions:



Cristiano Ronaldo - 128 gols

Lionel Messi - 114 gols

Raul - 71 gols

Benzema - 64 gols

Lewandowski - 64 gols pic.twitter.com/dExDWkKA5N — estatisticas do futebol (@EstatisticasF) June 10, 2020

Hoje, treinador, Inzaghi está no seu quarto clube, o Benevento, da segunda divisão italiana, depois de passagens mal-sucedidas por Milan e . No comando do equipe, o artilheiro vem brilhando: é o líder disparado da Serie B, com 20 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Crotone, e está a três vitórias de garantir uma vaga na .

E uma das motivações do agora técnico é o próprio Cristiano Ronaldo. "Eu sempre uso CR7 como um exemplo no vestiário. Eu o conheço, sempre treinou muito, é uma inspiração." declarou o ex-jogador.

Quando Raúl bateu recordes e recordes na Liga dos Campeões da Uefa, muitos acreditavam que suas marcas nunca seriam batidas. De repente, Messi e o português mostraram que o esporte está sempre evoluindo. Fica o questionamento: alguém conseguirá bater o número de gols da dupla?