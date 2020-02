Artilheiro, Nenê ressurge no Fluminense e passa até 'homens-gol' da Série A em 2020

Meia de 38 anos tem seu melhor início de temporada pelo time carioca e é o artilheiro do ano entre os jogadores de clubes da Série A

O meia Nenê deixou o em baixa no ano passado e, ao assinar com o , passou por momentos bons e ruins com a camisa tricolor na inconstante campanha de 2019. Os ares da atual temporada, porém, parecem ter feito bem para o atleta do clube das Laranjeiras, artilheiro do ano entre os clubes da Série A.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!​

O posto chama atenção por se tratar de um jogador de armação, competindo com nomes como Gilberto, do - com quem divide o topo da lista -, Willian, do , e Boselli, do , todos atacantes nas suas respectivas equipes.



O bom momento foi consolidado com a importante virada conquistada na última quarta-feira, contra o Moto Club-MA, pela primeira fase da Copa do . Foram dele os gols que cortaram o prejuízo adquirido no 0 a 2 aberto pelos donos da casa, que pareciam tirar o de mais um torneio mata-mata na temporada.



No Estadual, Nenê fez cinco gols em seis partidas disputadas, com três deles nos três clássicos jogados até aqui. Depois de anotar de calcanhar em um triunfo sobre o , marcou duas vezes contra o , em dois potentes chutes de canhota.



A marca atual é tão boa que mais do que dobra todos os gols feitos por ele no ano passado. Depois de passar zerado pelo São Paulo em 16 jogos disputados no primeiro semestre, Nenê havia feito apenas três tentos na segunda parte de 2019.



O atleta volta a campo pelo Fluminense neste domingo (1), abrindo a disputa da contra o , no estádio do Maracanã. A ver o que o canhoto tricolor tem preparado para mais essa missão.