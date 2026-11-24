Compartilhar Siga GOAL no Google

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, encerrou uma longa maldição e assumiu o trono do time saudita na Liga dos Campeões da Ásia Elite, superando o atacante marroquino Abderrazak Hamdallah.

Publicidade

O Al-Nassr recebeu o Al-Sadd nesta terça-feira, no Al-Awwal Park, em Riad, capital da Arábia Saudita , pela quinta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Aos 12 minutos de jogo, Cristiano Ronaldo sofreu um pênalti a favor do Al-Nassr, após ser derrubado dentro da área.

O próprio Ronaldo foi para a cobrança e converteu com categoria aos 13 minutos, com um chute potente à direita do goleiro Meshaal Barsham.

Com isso, o astro português quebrou a maldição que o acompanhava nas cobranças de pênalti pelo Al-Nassr desde o início da atual temporada.

Publicidade Publicidade

Ronaldo havia desperdiçado um pênalti no último clássico contra o rival tradicional Al-Ahli, na sexta-feira passada, em partida adiada da nona rodada da Saudi Pro League, que terminou com derrota por 3 a 1.

Tópicos relacionados

De acordo com a Opta, empresa de estatísticas, Ronaldo desperdiçou os dois pênaltis que cobrou na atual temporada da Saudi Pro League, depois de já ter perdido um na vitória por 1 a 0 sobre o Neom, em 20 de outubro, diante do goleiro Marcin Bulka.

Esse número equivale ao total de pênaltis desperdiçados pelo português em toda a temporada passada da Saudi Pro League, quando converteu 6 de 8 cobranças.

Publicidade

Além disso, foi a primeira vez que Ronaldo não converteu dois pênaltis seguidos na Saudi Pro League desde que chegou ao Al-Nassr, em janeiro de 2023, após a rescisão de seu contrato com o Manchester United.

O último pênalti convertido por Ronaldo pelo Al-Nassr na Saudi Pro League foi em 3 de abril, na vitória por 5 a 2 sobre o Al-Najma, antes de voltar a marcar da marca da cal pela Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Publicidade

O gol marcado pelo astro português foi histórico para ele, já que o colocou no topo da lista de artilheiros do Al-Nassr em toda a história da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Ronaldo chegou ao 17º gol pelo Al-Nassr na Liga dos Campeões da Ásia Elite, superando o atacante marroquino Abderrazak Hamdallah, que havia marcado 16 vezes pelo clube na competição.

Publicidade

O português também chegou ao 987º gol da carreira e está a apenas 13 de se tornar o primeiro jogador a alcançar a marca de 1.000 gols na história do futebol.

Vale lembrar que este foi o segundo gol de Ronaldo pelo Al-Nassr na atual edição da Liga dos Campeões da Ásia Elite, depois de ter balançado as redes contra o Neftchi, do Uzbequistão, na segunda rodada da fase de liga, em partida que terminou com vitória do Al-Nassr por 3 a 1.