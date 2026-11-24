O Al-Nassr recebeu o Al-Sadd nesta terça-feira, no Al-Awwal Park, em Riad, capital da Arábia Saudita, pela quinta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.
Aos 12 minutos de jogo, Cristiano Ronaldo sofreu um pênalti a favor do Al-Nassr, após ser derrubado dentro da área.
O próprio Ronaldo foi para a cobrança e converteu com categoria aos 13 minutos, com um chute potente à direita do goleiro Meshaal Barsham.
Com isso, o astro português quebrou a maldição que o acompanhava nas cobranças de pênalti pelo Al-Nassr desde o início da atual temporada.
Ronaldo havia desperdiçado um pênalti no último clássico contra o rival tradicional Al-Ahli, na sexta-feira passada, em partida adiada da nona rodada da Saudi Pro League, que terminou com derrota por 3 a 1.
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De acordo com a Opta, empresa de estatísticas, Ronaldo desperdiçou os dois pênaltis que cobrou na atual temporada da Saudi Pro League, depois de já ter perdido um na vitória por 1 a 0 sobre o Neom, em 20 de outubro, diante do goleiro Marcin Bulka.
Esse número equivale ao total de pênaltis desperdiçados pelo português em toda a temporada passada da Saudi Pro League, quando converteu 6 de 8 cobranças.
Além disso, foi a primeira vez que Ronaldo não converteu dois pênaltis seguidos na Saudi Pro League desde que chegou ao Al-Nassr, em janeiro de 2023, após a rescisão de seu contrato com o Manchester United.
O último pênalti convertido por Ronaldo pelo Al-Nassr na Saudi Pro League foi em 3 de abril, na vitória por 5 a 2 sobre o Al-Najma, antes de voltar a marcar da marca da cal pela Liga dos Campeões da Ásia Elite.
O gol marcado pelo astro português foi histórico para ele, já que o colocou no topo da lista de artilheiros do Al-Nassr em toda a história da Liga dos Campeões da Ásia Elite.
Ronaldo chegou ao 17º gol pelo Al-Nassr na Liga dos Campeões da Ásia Elite, superando o atacante marroquino Abderrazak Hamdallah, que havia marcado 16 vezes pelo clube na competição.
O português também chegou ao 987º gol da carreira e está a apenas 13 de se tornar o primeiro jogador a alcançar a marca de 1.000 gols na história do futebol.
Vale lembrar que este foi o segundo gol de Ronaldo pelo Al-Nassr na atual edição da Liga dos Campeões da Ásia Elite, depois de ter balançado as redes contra o Neftchi, do Uzbequistão, na segunda rodada da fase de liga, em partida que terminou com vitória do Al-Nassr por 3 a 1.