Artilheiro, Gustagol elogia rival após classificação do Corinthians: “Jogou de igual para igual”

Atacante marcou cinco dos sete gols do Timão na temporada

O centroavante Gustagol saiu de campo mais uma vez como o grande nome do Corinthians em campo. Dessa vez, o jogador marcou os dois gols do Timão no empate em 2 a 2 com o Ferroviário, nesta quinta-feira (7), em Londrina, que garantiram a classificação alvinegra para a segunda fase da Copa do Brasil.

Questionado na saída do gramado sobre a má atuação do Corinthians, Gustagol preferiu enaltecer a boa apresentação do adversário.

"Feliz pelos dois gols e pela classificação, mas isso é futebol. Hoje em dia não tem mais camisa grande, jogador que joga com nome? Ferroviário veio aqui, jogou de igual para igual com a gente e conseguiram o empate", afirmou em entrevista ao SporTV ainda na saída do gramado.



(Foto: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians)

Gustagol também falou sobre o fato de ter atuado pela primeira vez ao lado de Vagner Love.

"Muito boa. Ele estava um tempo sem jogar, então faltou um pouco de ritmo, entrosamento. É bom para mim porque ele ficou me orientando dentro de campo, é um cara experiente que fica me ajudando. Espero que a gente se entrose logo", analisou.

Em grande fase, Gustagol já marcou cinco dos sete gols do Corinthians em 2019. Os outros dois foram feitos pelo zagueiro Henrique e o lateral-esquerdo Danilo Avelar.