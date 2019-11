Artilheiro? Firmino está muito feliz em ser 'garçom' no ataque do Liverpool

Atacante brasileiro tem papel fundamental a desempenhar no elenco dos Reds ao lado de Salah e Mané

Roberto Firmino está determinado a "seguir ganhando títulos" enquanto cumpre o papel que é exigido no , o de artilheiro. O brasileiro se tornou peça-chave no elenco comandado por Jurgen Klopp.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Em entrevista à Premier League Productions, Firmino destacou melhora nas atuações desde a chegada aos Reds, em 2015, e elogiou a maneira na qual Klopp conduz o elenco inglês.

“Acho que melhorei bastante em todos os aspectos: fisicamente, taticamente, mentalmente e aprendi um pouco de cada. Mas eu não quero parar por aqui. Quero continuar melhorando, eu quero seguir ganhando títulos neste clube”.

"Nunca me canso de elogiar Klopp. Ele tem tantas coisas boas dentro e fora de campo. Klopp realmente nos ajuda diariamente, aprendemos muito com ele em todos os sentidos e temos mostrado que podemos crescer cada vez”, disse.



(Foto: Getty Images/Goal)

Ainda que Firmino seja um dos principais destaques do Liverpool, o brasileiro precisa compartilhar os holofotes com Mohamed Salah e Sadio Mane. Juntos, o trio foi essencial para o elenco inglês até então. Líder da Premier League, os Reds têm um dos melhores ataques da competição com 28 gols. E, se depender de Firmino, os números tendem a melhorar.

Mais artigos abaixo

“Sou um cara que respeita minha posição em campo. Onde o time precisar de mim, eu vou jogar. Como número 9, mas às vezes jogo como número 10 e tento dar o meu melhor”, finalizou.

Nesta temporada, Firmino contribuiu com três gols e oito assistências para o Liverpool em todas as competições disputadas.