Artilheiro do Sevilla diz que Messi é um ET: “Neste mundo, talvez ganhássemos”

O atacante Ben Yedder se rendeu aos talentos do craque do Barcelona, que fez de tudo neste sábado (23)

Jesus Navas abriu o placar para o Sevilla, neste sábado (23), contra o Barcelona em duelo válido pela 25ª rodada da Liga Espanhola. Mas no meio do caminho, tinha Messi. E uma das tantas exibições espetaculares do craque argentino, autor de três gols e uma assistência na vitória por 4 a 2 que mantém os catalães isolados na ponta da tabela.

Foi a 50ª vez que Messi fez ao menos três gols em uma mesma partida (um hat-trick, como convencionou-se a chamar).

Um novo hat-trick na carreira e já são... pic.twitter.com/g36osVHShv — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) 23 de fevereiro de 2019

E, rendido ao talento de Messi, o atacante Ben Yedder, artilheiro do Sevilla na Liga Espanhola, com 11 gols, disse que os andaluzes só não venceram porque um

En este mundo, quizas hubieramos ganado este partido... pero hay un jugador de otro planeta que lo quería de otra manera. Orgullosos del equipo, nunca nos rendimos. Vamos Sevilla pic.twitter.com/Gcwxj8pzcX — Wissam Ben Yedder (@WissBenYedder) 23 de fevereiro de 2019

“Neste mundo, talvez nós teríamos vencido este jogo... mas tem um jogador de outro planeta que queria de outra maneira. Orgulhoso da equipe, nunca nos rendemos. Vamos, Sevilla”, escreveu em seu Twitter o jogador.

