Artilheiro do Palmeiras no Brasileiro, Bruno Henrique supera marca de Galeano

Jogador superou o ídolo do Verdão na lista de volantes artilheiros do clube

O gol de cabeça de Bruno Henrique que abriu a vitória do sobre o na última quarta-feira, colocou o volante não apenas no posto de artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro, mas também o à frente de um dos ídolos da história do clube: Galeano.

Desde 2017 no , Bruno Henrique chegou a marca de 26 gols em 136 partidas disputadas pelo clube, superando galeano na lista dos volantes mais artilheiros da história palmeirense.

(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras)

Alvo de críticas recentes da torcida Alviverde , Bruno Henrique é o artilheiro do Palmeiras no atual Campeonato Brasileiro, com oito gols, às frente dos atacantes Dudu (6), Luiz Adriano (5) e Deyverson (5).

Confira a lista dos voltantes artilheiros do Palmeiras:

1 – Zequinha – 41 gols

2 – Marcos Assunção – 31 gols

3 – Dudu – 29 gols e Magrão – 29 gols

5 – Waldemar Fiume – 27 gols e Og Moreira – 27 gols

7 – Bruno Henrique – 26 gols

8 – Galeano – 25 gols

9 – Cesar Sampaio – 24 gols

10 – Rogério – 19 gols e Gogliardo – 19 gols

O Palmeiras volta a campo neste sábado (2) contra o Ceará, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.