Artilheiro do Mineiro deixa a Caldense e é procurado por Vasco, Bahia e Chapecoense

Depois de rescindir com a Caldense na manhã desta terça-feira (15), o atacante João Diogo recebeu o contato de quatro clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Bahia, Chapecoense, Londrina e Vasco entraram em contato com o estafe do atleta a fim de saber a sua situação e pretendem apresentar uma oferta nos próximos dias.

A GOAL apurou que a diretoria do Vasco já havia feito contato pelo atleta antes mesmo de sua rescisão com o clube mineiro. Há o desejo dos cariocas em contar com o jogador de 23 anos desde meados do mês de fevereiro.

O jogador é um dos artilheiros do Campeonato Mineiro com cinco gols assinalados. Ele marcou o mesmo número de vezes Hulk (Atlético-MG), Edu (Cruzeiro), Rafhael Lucas (Athletic) e Ciel (Tombense). O atleta ainda se responsabilizou por duas assistências na disputa da competição regional.

Contratado no início do ano pela Caldense, João Diogo fez dez jogos pela equipe. O atacante ainda conta com passagens por Cruzeiro, Figueirense, Karpaty, da Ucrânia, CRB, Remo, URT e Manaus FC.