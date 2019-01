Artilheiro do Eintracht Frankfurt vai testar a capacidade defensiva do Flamengo

Luka Jovic, jovem sérvio do adversário neste amistoso pela Florida Cup, é o atacante mais decisivo por um clube na Bundesliga

Ainda sem contar com Gabigol e Arrascaeta, que estão no Rio de Janeiro, a grande novidade do Flamengo em seu primeiro jogo de 2019 foi o retorno de Diego Alves para o gol.

A vitória nos pênaltis sobre o Ajax, após empate em 2 a 2 pela Florida Cup, teve o Rubro-Negro no 4-2-3-1 com o qual o time fez os seus últimos jogos no Brasileirão, e se Abel Braga enfrentou um Ajax sem as suas maiores estrelas, o mesmo não deve acontecer com o Eintracht Frankfurt, adversário deste sábado (12) pelo torneio amistoso.

Assim como fez na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, o tradicional clube alemão deverá entrar com boa parte de seus titulares que fazem uma boa campanha na Bundesliga – onde ocupam a sexta posição.

Além da promessa de dificuldade para marcar gols, uma vez que o Frankfurt costuma atuar com cinco homens na linha defensiva quando estão sem a bola, a equipe de Abel Braga terá que tomar cuidados com os contra-ataques rápido da equipe, que não tem muito pudor para utilizar bolas longas. O objetivo, claro, é aproveitar os espaços deixados pelo adversário.

Dentre os destaques individuais da equipe alemã, o mais conhecido é o croata Ante Rebic, importante para a Croácia na campanha do vice-campeonato mundial. Entretanto, na atual temporada o homem a ser marcado é o seu companheiro de ataque: Luka Jovic.

(Foto: Getty Images)

O sérvio de apenas 21 anos é atualmente o artilheiro da Bundesliga alemã, com 12 tentos em seu nome – mesmo número de Paco Alcácer, do Borussia Dortmund. Jovic é o goleador com mais peso no desempenho ofensivo de uma equipe da Alemanha no certame nacional: fez 35% dos gols do Eintracht Frankfurt no campeonato.

E é bom o sistema defensivo ficar bem de olho no jovem sérvio. Afinal de contas, Jovic mostra que é um atacante completo: os seus 12 gols na Bundesliga se dividem em seis tentos anotados com o pé esquerdo, quatro com o direito além de dois gols de cabeça. Por isso, acima de tudo, o amistoso marcado para às 19h (de Brasília) deste sábado (12) será importante para ver o comportamento defensivo do Fla perante um dos melhores atacantes da Europa.