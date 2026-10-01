"Ele é um goleador de classe mundial no que diz respeito à finalização. Não vai existir um segundo Harry Kane", disse Tuchel, ao falar sobre um potencial sucessor do atacante do Bayern, caso ele um dia encerre sua carreira na seleção da Inglaterra. "Estamos procurando diferentes opções e soluções. Haverá outra pessoa, mas não será Harry nem uma cópia de Harry. Vamos encontrar uma solução quando chegar a hora, mas talvez não no meu tempo, talvez só daqui a mais dez anos."

Tuchel prosseguiu: "Ele não está ficando para trás, não é lento. Ele é o primeiro em campo e o primeiro a motivar todos os outros: essa é a sua mentalidade. Além das suas qualidades de finalização, ele se transformou em um atacante muito, muito trabalhador. Ele é um pacote completo."

O técnico considera particularmente notável a forma como Kane tem brilhado desde que deixou o Tottenham Hotspur e se transferiu para a Alemanha, para o Bayern. "Ele se impôs em um grande clube como o Bayern de Munique e merece plenamente elogios por isso. Isso é muito, muito impressionante", disse Tuchel, ex-treinador do Bayern. "Não é fácil se adaptar e chegar ao Bayern de Munique, onde você só vence, vence, vence e se trata de um grande clube. Você está sob os holofotes. Ele conquistou todos com sua qualidade, sua ética de trabalho e sua personalidade. É uma história maravilhosa."

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O que Harry Kane disse sobre Thomas Tuchel após a eliminação na Copa do Mundo de 2026?

Kane também já havia se manifestado várias vezes de forma positiva sobre seu treinador alemão, que deu à Inglaterra na última Copa do Mundo o melhor resultado desde o lendário triunfo de 1966. No entanto, isso não foi suficiente na opinião pública inglesa para dissipar o ceticismo em relação a Tuchel.

O respaldo veio, portanto, em julho, por meio de Kane. "É o primeiro grande torneio dele", explicou o atacante excepcional. "Ele precisa processar isso e vai aprender muito."

Para o atacante, a qualidade de Tuchel está fora de questão. Trata-se de um "treinador fantástico", destacou o capitão da seleção inglesa. "O entusiasmo que ele tem, a emoção que ele traz, a experiência tática que possui - isso não significa que se acerte tudo perfeitamente todas as vezes. Queremos fazer certo nos grandes dias, e ele também espera isso de si mesmo", declarou Kane.

Kane também avaliou de forma diferente dos críticos em seu país a controversa montagem do elenco para o torneio na América do Norte - Tuchel, por exemplo, causou grande repercussão ao não levar nomes de destaque como Phil Foden, Cole Palmer e Trent Alexander-Arnold. Era "o melhor grupo da Inglaterra" do qual ele já "fez parte, no que diz respeito à união", disse Kane na ocasião.