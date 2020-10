Artilheiro de 2020, brasileiro disputa com Cristiano Ronaldo e acredita que pode vencer

Júnior Negão, do Ulsan Hyundai, concedeu entrevista exclusiva para a Goal Brasil e falou sobre seu momento

Aos 33 anos, Júnior Negão vive inegavelmente o melhor momento de sua carreira. Basta dizer que o brasileiro, que está na briga para conquistar campeonato e copa na , e ainda sonha com a , é o maior goleador deste ano de 2020. Inclusive na frente de nomes como o de Cristiano Ronaldo.

No momento em que esta matéria foi publicada, Júnior já marcou 25 gols com a camisa do Ulsan Hyundai – clube que defende desde 2018. São três a mais em relação a CR7, artilheiro da . Apesar de todas as preocupações que teve com seus familiares em Manaus, durante os meses mais tensos da pandemia de Covid-19 no , hoje Júnior é só sorrisos – como você pode ver na versão em vídeo deste bate-papo que também está em nosso canal no YouTube.

Desde a mensagem de força passada da Ásia para o Brasil, após marcar um dos primeiros gols do futebol no retorno em meio à pandemia, até a disputa com CR7 e outros craques europeus, o atacante respondeu a diversas perguntas. Confira abaixo!

Gol e homenagem em meio ao auge da pandemia

“Eu sabia da visibilidade que o jogo ia ter. Eu realmente tive essa ideia de tentar mandar uma mensagem de força, não só para os manauaras, mas para todos os brasileiros. Foi daí que surgiu esta ideia. Mas eu confesso que não esperava que tivesse toda a repercussão que teve”.

A preocupação em meio à pandemia.

“Foi bem impactante. Eu tenho duas cunhadas minhas que trabalham na área de saúde, em Manaus, e os relatos foram assustadores. E passou a piorar quando uma vizinha, uma amiga nossa muito próxima, quase da família, que tinha uma convivência comigo, com a minha mãe, acabou falecendo.

O impacto foi bem grande, ainda mais distante da família. A minha mãe também é (do grupo) de risco, e toda essa preocupação me assustou muito. Graças a Deus, conseguimos dar um suporte para ela, fazer com que ela se sentisse segura em meio a toda essa pandemia. Mas eu acho que ainda não acabou. As pessoas acabaram relaxando, mas o vírus está aí, ele ainda existe. O cuidado tem que ser redobrado (...) Eu estou sendo bem chato, principalmente com minha mãe e com este pessoal que eu tenho mais contato, para terem este cuidado, evitarem sair de casa, para que a gente consiga controlar isso de uma maneira mais real. Eu ainda não consegui ter essa segurança de sentir que a gente está seguro”.

“Eu treinei muito a minha mente para isso, para pegar toda essa preocupação que eu tinha, esta ansiedade.... tinha esta ansiedade de querer jogar e também a preocupação com a família e os amigos. Eu concentrava muito nisso, tentava focar toda esta ansiedade, esta preocupação, nos treinamentos. Na pré-temporada eu treinava para tentar esquecer os problemas e acabava sendo um treino mais intenso. Creio que isso me ajudou muito na preparação”.

Como soube que estava na frente de Cristiano Ronaldo na artilharia do mundo em 2020?

“Eu não sabia (...) Quando eu vi a foto da lista, até perguntei para a minha esposa: ‘isso aqui é verdade?’. É uma honra imensa. Óbvio, não dá para comparar as ligas, mas você está numa lista com Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski, já é uma honra imensa, ainda mais você estando no topo desta lista. Realmente foi um reconhecimento de tudo o que eu tenho feito neste ano, que me deixou muito feliz, e também acaba me trazendo mais responsabilidade. Eu costumo dizer que difícil não é chegar no topo, mas se manter lá”.

Pensa em voltar a jogar no futebol brasileiro?

“Eu tenho muita vontade de voltar a jogar no Brasil, mas não creio que será agora. Inclusive já comecei uma conversa com o clube aqui para fazer a renovação. O meu desejo, pelo menos agora, é ficar aqui na Ásia. Mas eu já disse isso algumas vezes e volto a repetir: não tem, no mundo, futebol igual ao Brasil, a atmosfera de um estádio no Brasil. E eu sempre falo que quero voltar a sentir esta atmosfera antes de me aposentar, mas não sei quando, não sei onde, mas tenho esta pretensão sim”.

Até o final do ano dá para manter esta toada e se manter no topo da artilharia mundial?

“Você conquistar isso, que eu estou conquistando, ter este privilégio de estar em primeiro, é óbvio que hoje eu posso te falar que vou buscar isso. Não tenho outra motivação (...) Do mesmo jeito que me preparei para estar no topo desta lista, vou continuar com este mesmo preparo, talvez até mais, para manter isso. Com toda a humildade do mundo, te confesso que tem a possibilidade, sim, de eu terminar em primeiro lugar. Mas, óbvio, estamos falando de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Lewandowski... é outro nível. Mas é como eu falei, ainda que medindo as proporções das ligas, vou buscar sempre estar marcando, sempre estar fazendo meus golzinhos para estar brigando nesta lista”.

E já fez alguma promessa caso consiga este objetivo?

“Confesso que ainda não tenho não, mas se eu terminar 2020 como artilheiro do mundo alguma coisa louca eu vou ter que fazer (risos), porque não é todo ano que você faz isso. Mas tem que ter alguma coisa para comemorar este feito, caso ele venha”.