Artilheiro da Taça das Favelas, Ronald é convidado para teste no Flamengo

Atacante iniciará os treinamentos em agosto no clube Rubro-Negro

A Taça das Favelas chegou ao fim neste sábado com a vitória do Gogó das Emas nos pênaltis sobre o Patativas no futebol masculino, e Ronaldo, um dos destaques do time campeão e artilheiro da competição (sete gols), foi convidado para realizar testes no .

Após o fim do jogo, o atacante foi eleito o craque da decisão após ter marcado um golaço e foi abordado por Waltinho, observador do clubre , que fez o anúncio. Os testes terão início em agosto.

O jovem se emocionou e foi celebrado pelo vice-presidente do clube, Marcos Braz, além de já ter sido recebido pelo Flamengo nas redes sociais.