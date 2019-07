Artilheira: Cristiane ganha prêmio de gol mais bonito da Copa do Mundo

Em gol de jogada coletiva, Cristiane supera Alex Morgan e conquista o prêmio de gol mais bonito da Copa do Mundo 2019

Artilheira do na e uma das principais atletas da seleção, Cristiane marcou quatro gols em quatro partidas disputadas neste Mundial. Apesar do Brasil não ter erguido o título da competição, Cris recebeu o prêmio de gol mais bonito do torneio.

A brasileira superou nove adversárias, incluindo Alex Morgan, tetracampeã do campeonato com os , graças ao gol diante da , na derrota por 3 a 2, em segunda partida da Fase de Grupos.

O segundo gol do Brasil contra as australianas de cabeça, foi eleito o melhor do torneio após mais de 300 mil pessoas participaram da votação popular. O resultado foi anunciado no site da Fifa, nesta quinta-feira (18).

A atacante comemorou a conquista por meio de uma rede social: "Quero agradecer o voto de cada um de vocês para escolher o meu gol como o mais bonito na Copa Do Mundo. Quando digo que ganhamos é pq precisei de todas as meninas em campo me ajudando com isso,precisei tmb do voto de cada um de vocês para dar certo. Muito obrigada por isso,e seguimos na luta tentando ganhar mais e mais prêmios que enalteçam nossa modalidade."

Cristiane é a artilheira do Brasil em , com 14 gols. A atacante ainda é a vice-artilheira do Brasil em Copas do Mundo, com 11 gols. Nesta edição, o Brasil caiu nas oitavas de final após perder por 2 a 1, para a anfitriã .