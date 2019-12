Artilharia na década de La Liga traduz o outro patamar de Messi e Cristiano Ronaldo; veja

Segundo colocado na lista, o português tem quase o dobro de gols em relação ao terceiro maior goleador

A década que vai chegando ao fim marcou o que provavelmente tenha sido o ápice esportivo da rivalidade entre e , clássico que até 2018 podia ser personificado em Messi e Cristiano Ronaldo de cada lado.

O português deixou a capital espanhola para jogar na , mas o número de gols que marcou na competição com o argentino mostra que, entre 2010 e 2019, não houve jogador no patamar dos melhores do mundo.

Confira, abaixo, a lista com que o site Transfermarkt fez com os grandes artilheiros da década no Campeonato Espanhol.

Lionel Messi | Barcelona | 369 gols em 343 jogos

Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 304 gols em 284 jogos

Karim Benzema | Real Madrid | 155 gols em 316 jogos

Luis Suárez | Barcelona | 141 gols em 179 jogos

Griezmann | , e Barcelona | 141 gols em 338 jogos

Aduriz | Mallorca, e | 118 gols em 307 jogos

Aspas | e | 96 gols em 196 jogos

Stuani | , Santander, e | 82 gols em 230 jogos

Gareth Bale | Real Madrid | 80 gols em 166 jogos

Castro | Real Betis | 77 gols em 177 jogos