Arthur Zagré, destaque do Excelsior, pode fazer sua estreia pela seleção contra a Bielorrússia

A Federação Nacional de Futebol de Burkina Faso anunciou no Facebook que conseguiu contratar Arthur Zagré. O zagueiro do Excelsior poderá, assim, estrear já no próximo mês, quando os Les Étalons enfrentarem a Rússia em um amistoso em Volgogrado. Quatro dias depois, no dia 9 de junho, Burkina Faso enfrentará a Bielorrússia.

Zagré, de 24 anos, nasceu e cresceu na França, país que representou nas categorias de base (Sub-18 e Sub-19) como jogador do Paris Saint-Germain.

Não conseguiu se destacar no PSG, embora o AS Monaco tenha acreditado nele, como prova a quantia de dez milhões de euros paga pela sua transferência.

Também no Mônaco ele não conseguiu se firmar, sendo então emprestado sucessivamente ao Dijon, ao FC Utrecht e ao Excelsior. Em 2023, o clube de Roterdã o contratou definitivamente sem custos de transferência.

Desde então, Zagré tornou-se um dos jogadores de destaque indiscutíveis do Excelsior, pelo qual disputou até o momento 104 partidas, marcou 6 gols e deu 13 assistências.

Nunca chegou a disputar uma partida pela seleção principal da França, mas, graças às suas raízes burquinenses, o lateral-esquerdo provavelmente poderá em breve se tornar um jogador da seleção principal.

Zagré, cujos pais são originários de Burkina Faso, encontrará alguns nomes conhecidos na seleção nacional. Entre outros, Lassina Traoré e Bertrand Traoré (ex-Ajax) e o zagueiro do Bayer Leverkusen, Edmond Tapsoba, representam a 62ª colocada no ranking da FIFA.