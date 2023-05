Arthur mantém sonho de seleção e aponta semelhança entre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar

Em entrevista à GOAL, meia cita ainda Vini Júnior e Rodrygo como exemplos de "futuro para o Brasil"

Nesta segunda-feira (08), o meia brasileiro Arthur concedeu entrevista à GOAL, onde citou tópicos que envolvem desde seu futuro por clubes como pela seleção brasileira, onde sonha em retornar a exercer um papel importante um dia.

Desde março de 2022, o meio-campista não é convocado para fazer parte da Canarinho, comandada pelo técnico Tite até o fim da Copa do Mundo no Qatar. O atleta, porém, afirmou que é uma de suas metas a serem alcançadas poder voltar a representar a equipe nacional: "Meu grande objetivo é voltar para a seleção brasileira. Quero ter continuidade nesta temporada, jogar minutos e meu objetivo é merecer o retorno. É um dos meus grandes objetivos. Tenho que mostrar isso em campo, fazer bem feito e, se tiver a chance, adoraria vestir essa camisa novamente”.

Apesar da derrota brasileira no Mundial, Arthur, que acabou não sendo convocado por lesão, fez questão de relatar pontos positivos da seleção, inclusive. O meia comenta clara tristeza pela derrota para a Croácia, mas coloca Vini Júnior e Rodrygo como exemplos de atletas que serão o futuro da Amarelinha. "Vem uma boa geração para duas ou três Copas do Mundo”, disse o jogador.

Ainda sobre grandes jogadores, o meia foi questionado sobre como definiria Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, com os quais já atuou lado a lado. Arthur assimilou os três craques possuem um ideal em comum: "Eles têm uma mentalidade vencedora. Seja num treino, amistoso ou em uma final, os três sempre jogam para decidir. Mesmo que joguem contra a própria mãe, não se importam. Suas mentalidades são tremendas."

"Quando um jogador sai de sua zona de conforto, ele aprende muito. Você deve ter força física e mental", completou. "Agora é o meu caso. Estou fora dessa zona e estou tentando o meu melhor. Se antes eu trabalhava quatro horas, agora trabalho cinco. Estou treinando melhor, estou comendo melhor, estou dormindo melhor", definindo o que acredita ser importante para se atingir uma mentalidade saudável e vencedora.

Arthur cita seu empenho também quando comenta sobre seu futuro no futebol por clubes. Atualmente no Liverpool, o atleta logo terá que voltar à Juventus, após o final de seu contrato por empréstimo. Apesar da ótima recepção de Jurgen Klopp, como ressaltou, o meia ainda possui dois anos de acordo com a Velha Senhora, onde possivelmente ficará por algum momento.