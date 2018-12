Arthur: "Rezo para o retorno de Neymar"

Volante brasileiro disse torcer pelo retorno do amigo e companheiro de Seleção ao Barcelona

Podemos dizer que 2018 foi o melhor ano da carreira de Arthur, ainda que o volante tenha ficado de fora da Copa do Mundo da Rússia, ele chegou ao Barcelona, se adaptou bem e, em seguida, conquistou seu espaço na Seleção.

Feliz no time catalão, no entanto, Arthur não esconde o desejo de repetir a parceria que tem com Neymar na Seleção em seu clube. Em entrevista ao Mundo Deportivo, o volante afirmou que "reza" pelo retorno do amigo.

"Eu pessoalmente estou rezando para que ele venha porque é um craque, é indiscutível e penso que quanto mais bons jogadores tenha no time, muito melhor/ Pessoalmente estou torcendo muito para que ele volte, mas ele tem sua vida, sabe o que faz e não sei como estão as negociações, se há opção para que venha ou não. Mas é um amigo e um profissional que admiro muito, estaria muito feliz se ele pudesse voltar para cá".