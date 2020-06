Arthur recusa nova investida da Juventus para tirá-lo do Barcelona, diz TV italiana

Segundo a 'Sky Sports', clube italiano ofereceu cerca de R$ 30 milhões, mas não convenceu o brasileiro, que deseja seguir no clube catalão

Apesar de Arthur ter deixado claro que não está nos seus planos deixar o , a parece não desistir do jogador. De acordo com a “Sky Sport Italia”, a Velha Senhora subiu a oferta salarial para 5 milhões de euros limpos por temporada (cerca de R$ 30 milhões, pelas cotações atuais). No entanto, o valor não foi o suficiente para seduzir o brasileiro.

Apesar do técnico Sarri insistir em contar com o talento do meia, Arthur não está disposto a deixar o Camp Nou, e com isso, atrapalha a negociação que poderia levar o meia Pjanic da para a Catalunha.

Desde o retorno do Campeonato Espanhol, o Barça realizou três jogos contra Mallorca, e e o brasileiro só foi titular no segundo. Na temporada, o meia realizou 26 partidas, marcou quatro gols, além de quatro assistências.