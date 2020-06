Arthur na Juventus e Pjanic no Barcelona: exames médicos neste domingo

Os jogadores farão seus exames médicos na manhã deste domingo (28) para assinarem com os seus novos clubes

A e o finalmente chegaram a um acordo para a troca entre os meias Arthur e Pjanic. De acordo com o jornal italiano 'Tuttosport', o brasileiro se apresentará em Turim na manhã deste domingo (28), enquanto o bósnio também é esperado no clube catalão para realizar exames médicos.

No entanto, mesmo após passarem nos exames e assinarem com seus respectivos novos clubes, Arthur e Pjanic irão seguir nas suas equipes até agosto, quando será retomada a .

Arthur está no Barcelona desde julho de 2018, quando foi comprado do por 31 milhões de euros. Na atual temporada, o meia registra quatro gols e quatro assistências em 27 partidas.

Enquanto isso, Pjanic deixou a em 2016 para assinar com a Juventus, e tem sido um elemento essencial no coração da equipe nos últimos anos, ganhando três títulos do Campeonato Italiano, além de duas Copas da e uma .