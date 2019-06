Arthur entre os titulares contra a Venezuela: confira a escalação do Brasil

O meio-campista entra no lugar de Fernandinho; é a única diferença em relação ao time da estreia

O que muitos imaginavam aconteceu: Arthur está de volta ao time titular da seleção brasileira. O meio-campista do , um dos jogadores mais utilizados por Tite neste novo ciclo, recuperou-se da pancada no joelho que o tirou da estreia contra a e está escalado no lugar de Fernandinho.

Esta foi a única mudança feita por Tite em relação aos jogadores que iniciaram a partida contra a Bolívia, vencida por 3 a 0 no Morumbi. A expectativa é que o time siga se comportando em algo semelhante a um 4-2-3-1, com Philippe Coutinho mais livre para criar as jogadas ofensivas.

Arthur de volta ao time titular contra a .



Seleção vai a campo com: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis; Casemiro, Arthur; David Neres, Coutinho, Richarlison; Roberto Firmino. — Goal (@GoalBR) 18 de junho de 2019

O Brasil garante classificação antecipada às quartas de final da se vencer os venezuelanos dentro da Arena Fonte Nova, em Salvador.