Arthur é repreendido pelo Barcelona por ir à festa de Neymar antes do Clássico, diz jornal

Brasileiro desagradou ao comparecer a festa do craque do PSG na França

A grande festa que Neymar promoveu para comemorar os seus 27 anos gerou um clima pesado no Barcelona. De acordo com o jornal Marca, a presença de Arthur, um dos principais nomes do Barcelona na temporada, na França, não foi bem vista pelo clube catalão à véspera do confronto com o Real Madrid.

Ainda segundo a publicação, os membros da equipe técnica conversaram com o jogador para explicar seu erro ao ir a Paris para a festa de Neymar. O cuidado com o jovem é nítido, uma vez que percebem o grande futuro que tem pela frente, e para tal, deve sempre se comportar como um profissional.

A primeira partida da semifinal da Copa do Rei terminou empatada em 1 a 1. O jogo da volta acontece no dia 27 de fevereiro, no Santiago Bernabéu, às 17h (de Brasília).