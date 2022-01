Arthur Cabral vira opção para ser o centroavante do Corinthians

Depois de sondar Cavani e Diego Costa, o Corinthians tem mais um nome de peso na mira para assumir a camisa 9 em 2022: Arthur Cabral, destaque do Basel e ex-Palmeiras. A GOAL apurou que o Corinthians já procurou o atleta.



Em alta no time suíço, Arthur Cabral tem sido especulado em clubes da Europa. Recentemente, o atacante teve seu nome vinculado ao Barcelona, e mais duas equipes europeias manifestaram interesse no jogador nesta semana: o Zenit, da Rússia, e o Wolfsburg, da Alemanha. Na temporada já são 27 gols marcados em 31 jogos.

O grande entrave, além da concorrência, é o alto valor da possível transação. Porém, para isso, o Timão teria apoio da patrocinadora Taunsa, que quer um camisa 9 de peso para fechar o elenco de 2022. Em contrapartida, o desejo do atacante pode pesar. Arthur sonha com a Copa do Mundo e, no Brasil, teria mais visibilidade.

No Palmeiras, o jogador não recebeu muitas chances. Foram apenas seis partidas e um gol marcado. Com pouco espaço no time, o atacante foi emprestado ao Basel ainda em 2019. No contrato de empréstimo, caso alcançasse a marca de 12 gols, o clube suíço teria que exercer a contratação em definitivo do atleta, e foi o que aconteceu.

Em 2021, Arthur Cabral foi o nono jogador com mais gols no mundo, com 39 bolas nas redes. Lewandowski, com 69, liderou o ranking mundial. O atacante de 23 anos tem contrato com o Basel até 30 de junho de 2023. Ele seria um jogador bem mais jovem do que os nomes especulados no Corinthians nas últimas semanas.

Diego Costa e Cavani foram os goleadores debatidos dentro do Corinthians nos últimos tempos. Mas a contratação de algum deles parece estar cada vez mais longe. O ex-centroavante do Atlético-MG está de férias na Espanha, e já foi consultado pelo Arsenal, da Inglaterra. O atleta não tem pressa para definir seu futuro.

Já Cavani não deve mudar de clube, pelo menos até o meio do ano. O treinador do Manchester United, Ralf Rangnick, disse que conta com o uruguaio na equipe inglesa.