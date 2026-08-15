Mikel Arteta, técnico do Arsenal, tranquilizou a torcida do clube sobre seu futuro, ao afirmar que está feliz por permanecer com a equipe, apesar de estar entrando no último ano de seu contrato.

Esperava-se que Arteta já tivesse resolvido a renovação de seu contrato atual, que se encerra ao fim da temporada, mas todas as partes optaram por, em vez disso, concentrar-se na janela de transferências de verão.

Arteta, de 44 anos, chegou ao Arsenal em dezembro de 2019, enquanto a Kroenke Sports Enterprises, proprietária do clube, busca manter o treinador, diante da continuidade dos anos de progresso constante, que se estenderam na temporada passada com a conquista do título da Premier League pela primeira vez desde 2004.

Antes do confronto contra o Manchester City, na noite de domingo, na Supercopa da Inglaterra, na cidade de Cardiff, Arteta disse em declarações destacadas pela rede "ESPN": "Não precisam se preocupar com nada disso, porque eu quero estar aqui. Estou muito feliz. Sinto uma enorme gratidão por trabalhar com as pessoas com quem trabalho, e quando tivermos a oportunidade, resolveremos esse assunto. É só isso".

E acrescentou: "Sempre há outra prioridade, eu acho! E foi assim que lidamos com a questão. Acredito que todos se sentem tranquilos porque a duração do contrato não será um problema".

Arteta concluiu: "Acredito que meu desejo é, com certeza, estar aqui, e estou muito feliz aqui. E meu sentimento em relação ao clube é o mesmo. Por isso todos lidam com as coisas de maneira muito natural".