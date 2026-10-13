Compartilhar Siga GOAL no Google

A joia do Arsenal na lista do ídolo da Argentina para as estrelas do futuro

Publicidade

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, manifestou a esperança de que as previsões do lendário Lionel Messi sobre a jovem joia dos Gunners, Max Dowman, estejam corretas.

O novo anúncio da Adidas incluiu o jogador de 16 anos em uma lista de 10 atletas que, segundo a expectativa, escreverão o próximo capítulo da história do futebol.

Enquanto Messi encerra gradualmente sua trajetória, após sua recente despedida da seleção da Argentina, o interesse começou a se voltar para as estrelas em ascensão capazes de preencher seu vazio em um futuro próximo.

A "Adidas" lançou no último domingo a terceira temporada de sua campanha "Messi +10", para a qual o astro argentino escolheu os 10 melhores talentos emergentes do futebol.

Publicidade Publicidade

Questionado sobre a opinião de Messi a respeito de Dowman, o treinador do Arsenal disse: "Se Messi, que é o melhor jogador da história, disse isso, acho que os olhos dele são melhores que os de qualquer outra pessoa. Esperamos que ele esteja certo".

Tópicos relacionados

Arteta acrescentou sobre Dowman: "Nas poucas participações que ele teve, já mostrou coisas incríveis. É um jogador que tem um talento excepcional. Dá prazer assistir a ele; a maneira como se movimenta, a maneira como toca na bola, a maneira como se comporta, tudo isso é diferente. E é isso que o torna único".

A Adidas lançou a nova chuteira de Messi, a F50 'Futbol y Familia', em razão de sua aposentadoria do futebol internacional com a seleção da Argentina.

Publicidade

E, após a autorização de Messi, Dowman usou essas chuteiras na última segunda-feira durante o treino do Arsenal na preparação para a partida pela Liga dos Campeões contra o Lille, de acordo com o que publicou o site The standard.