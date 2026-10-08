Mikel Arteta celebrou a renovação de seu contrato de longo prazo com o Arsenal até 2030, repassando os sete anos que passou no banco de reservas do Emirates Stadium

Arteta concedeu uma entrevista ao jornal "The Athletic", na qual falou sobre sua trajetória com o Arsenal.

Arteta disse que decidiu mudar tudo ao assumir o cargo em 2019, explicando: "Virei o escritório de cabeça para baixo e coloquei tudo no chão: os computadores, os notebooks, os fios... Então reuni todo mundo e disse: se vocês querem que eu os ajude a aproveitar a sua profissão, vocês têm dois minutos para arrumar este lugar e, pelo menos, se preparar para trabalhar juntos".

E acrescentou: "Isso é apenas o começo. É algo que precisamos treinar diariamente. Seja o que for que quisermos conquistar, temos que fazer juntos. Não consigo fazer isso sozinho. O problema que enfrentamos é muito mais profundo, mas a oportunidade é ilimitada".

E apontou: "Isso poderia ter sido o fim da minha carreira como treinador, porque, se tudo tivesse continuado como estava, eu não teria mais emprego".

O treinador espanhol prosseguiu: "O que decidi no dia em que aceitei esta oportunidade maravilhosa foi que dedicaria minha vida, minha alma, todo o meu conhecimento e minhas melhores capacidades para realizar um sonho: conectar os pilares deste clube de cima a baixo".

A revolução de Arteta se concretizou com a conquista da Premier League após 22 anos, e sobre isso ele disse: "Não foi apenas uma taça. Foi um momento que lembraremos pelo resto de nossas vidas".

A derrota do Arsenal na final da Liga dos Campeões

Arteta recordou a derrota para o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões.

E comentou: "Ainda carrego a marca daquela derrota, como diz Arsène. Aquele veneno ainda corre nas minhas veias. Ele precisa continuar ali, porque é através dele que a gente aprende, e talvez seja uma grande motivação para mim e para todos".

E emendou: "Há um elemento de refinamento, de comportamento, de luz, de alma. É algo difícil de descrever em palavras, mas este clube tem uma aura especial. Tem uma energia que te atrai, que cativa seu coração e deixa uma marca. Sinto que há muito ainda por fazer e que isso é apenas o começo".

O que mais surpreende em Arteta é a rotina diária que ele cria para surpreender seus jogadores, explicando: "Essa criatividade vem do trabalho que realizamos, principalmente da atenção àquilo de que os jogadores precisam. O que eles buscam? Estamos juntos há sete anos, e gosto que eles sintam isso quando entram no prédio e se perguntem: certo, qual é o programa de hoje? Arteta fica aqui".