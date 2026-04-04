Arteta se recusa a criticar o craque do Arsenal: “Erros fazem parte do futebol”

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, confirmou que um dos astros dos Gunners está pronto para ser titular contra o Southampton nas quartas de final da FA Cup, enfatizando sua total confiança no jogador, apesar do erro cometido recentemente.

Arteta afirmou que seu goleiro, Kepa Arrizabalaga, está pronto para retornar à equipe titular na partida, duas semanas após o erro que resultou no primeiro gol sofrido contra o Manchester City na final da Copa da Liga, que os Gunners perderam por 2 a 0.

O goleiro de 31 anos não disputou nenhuma partida da Premier League nesta temporada, tendo suas participações se limitado às competições da Copa da Liga e da Copa da FA, além de uma partida sem importância na Liga dos Campeões contra o Karat.

Apesar do erro grave contra o City, Arteta parece determinado a manter o ex-goleiro do Chelsea durante a visita a “St. Mary’s” na noite de sábado, sabendo-se que Kepa disputou todos os minutos do Arsenal na Copa da Inglaterra até o momento.

Arteta disse, em declarações divulgadas pela ESPN: “Ele está pronto para jogar. Nunca julgaria um jogador ou tomaria uma decisão contra ele apenas por ter cometido um erro. A atitude e o comportamento, sim, 100%, mas o erro faz parte do futebol e qualquer um pode cometê-lo”.

O técnico espanhol acrescentou: “Não sei se ele precisa de apoio, mas ele já o recebeu primeiro dos companheiros, depois de mim e da comissão técnica, e espero que também da torcida. Não acho que ele precise disso, pois tem muita experiência e já passou por diversas situações na carreira; portanto, está mais do que pronto para jogar”.

Os sonhos do Arsenal de conquistar o quadruplo se dissiparam após a derrota frustrante por 2 a 0 para a equipe de Pep Guardiola, mas o time continua liderando a liga com 9 pontos de vantagem e busca ultrapassar o Southampton, que disputa a Championship, para garantir uma vaga nas semifinais da Copa.

Questionado sobre o impacto da derrota, Arteta disse: “É como uma bola de veneno no estômago, mas é preciso expeli-la o mais rápido possível e usá-la para melhorar a minha mentalidade e a da equipe. Esse sentimento não vai desaparecer nos próximos trinta anos, porque quando você tem a chance de vencer uma final em Wembley, precisa aproveitá-la.”

E concluiu: “Esse sentimento precisa permanecer para fazer parte do que vocês serão nas próximas semanas e anos. Aprender com isso e garantir que essa chama continue acesa em Wembley, lembrando-se do que aconteceu, foi nossa abordagem e o único trabalho que fizemos recentemente: usar isso como combustível para o impulso final que queremos. Eu percebi isso nos jogadores imediatamente, Isso nos tornará melhores e precisamos aproveitar isso na parte mais importante e bonita da temporada.”

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