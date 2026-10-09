Arteta se recusa a atacar o Manchester City e envia mensagem decisiva à torcida do Arsenal

Em um momento em que crescem as perguntas sobre os desdobramentos do caso do Manchester City na corrida pelo título da Premier League, Mikel Arteta, treinador do Arsenal, encontra-se diante de uma série de questões espinhosas que vão além dos limites do próximo confronto contra o Leeds United. Entre a polêmica jurídica que envolve um dos principais rivais de sua equipe, a decepção deixada pela recente derrota para o Brighton e a preparação para uma nova etapa após a renovação de seu contrato, o técnico espanhol tenta redirecionar os olhares para aquilo que considera mais importante: construir um time capaz de impor sua hegemonia e realizar as ambições de sua torcida.

Durante a coletiva de imprensa referente ao confronto contra o Leeds United, marcado para amanhã, sábado, no Emirates Stadium, pela sexta rodada da Premier League, Arteta falou sobre o caso do Manchester City e sua posição diante da continuidade da polêmica em torno dele, além de suas ambições com o Arsenal, os motivos de sua decisão de prosseguir na jornada e as últimas novidades sobre a condição física de alguns de seus jogadores, com destaque para Declan Rice, Kai Havertz e Ezri Konsa.

Arteta optou por lidar com cautela com as perguntas relacionadas ao caso que envolve o Manchester City, recusando-se a entrar em discussões adicionais antes da conclusão dos procedimentos jurídicos e da resolução do recurso vinculado a ele.

O treinador do Arsenal afirmou que compreende perfeitamente os motivos pelos quais essas perguntas são feitas, mas ressaltou a necessidade de respeitar os procedimentos, o cronograma e o caminho jurídico em curso, explicando que o caso ainda não chegou ao fim.

E acrescentou: "É extremamente importante que respeitemos os procedimentos, o cronograma e o caminho em curso, que ainda não foi resolvido, uma vez que há um recurso no caso. Minha posição, assim como a posição do clube, é não fazer nenhum comentário adicional até que o assunto seja resolvido".

Com essa postura, o técnico espanhol evitou emitir quaisquer novos julgamentos sobre o caso, enfatizando que o Arsenal não deseja ultrapassar os limites impostos pelos procedimentos em andamento, mesmo diante da sensibilidade do tema e de seu possível impacto no ambiente da competição na Premier League.

E não parou por aí, pois Arteta foi questionado sobre se os desdobramentos relacionados ao Manchester City teriam afetado suas lembranças do período em que trabalhou na comissão técnica do clube, mas ele manteve sua resposta anterior, apontando que o caso ainda está em andamento e que precisa respeitar o caminho que ele segue.

Ele explicou que o assunto não está sob seu controle e que o foco deve recair sobre os aspectos que sua equipe é capaz de controlar, sobretudo a preparação para os jogos e a apresentação do melhor nível possível diante dos adversários.

E quando lhe foi feita uma pergunta sobre a necessidade de resolver o caso durante a atual temporada, Arteta expressou sua confiança na capacidade dos responsáveis pelo tema de chegarem aos resultados corretos, dizendo que confia que os procedimentos serão concluídos da maneira apropriada.

A imagem da Premier League foi prejudicada?

As perguntas se estenderam ao impacto do caso sobre a reputação da Premier League e se ele teria prejudicado a imagem da competição, amplamente classificada como uma das mais fortes do mundo.

Mas Arteta recusou-se a apresentar uma avaliação definitiva antes do fim dos procedimentos, enfatizando que formar uma opinião clara sobre o caso continua vinculado àquilo que ele resultará no fim. E disse: "Há procedimentos que ainda não foram resolvidos, o assunto ainda está em análise. Podemos formar uma opinião clara assim que o caso for resolvido; por enquanto, não estou disposto a fazer nenhum comentário".

Por outro lado, o técnico espanhol não demonstrou qualquer hesitação quando foi questionado sobre se a Premier League ainda é a melhor do mundo, respondendo afirmativamente de forma categórica. Ele apontou que a competição desfruta de uma posição excepcional por diversos motivos, baseando-se em sua experiência de mais de 20 anos no futebol inglês, afirmando sentir orgulho de estar nesse meio.

Elogiou também os clubes que conseguiram alcançar resultados notáveis por meio de uma gestão inteligente de seus recursos, citando Brighton e Brentford, que apresentaram níveis marcantes apesar de suas possibilidades serem diferentes das dos grandes clubes. Arteta destacou que o próprio Arsenal enfrentou dificuldades diante do Brighton poucas semanas atrás, numa referência de que o sucesso na Premier League não depende apenas do volume de gastos, mas exige também qualidade de trabalho, planejamento e preparação.

E quando foi questionado sobre se a situação do Manchester City poderia favorecer o Arsenal, Arteta recusou-se a se deixar levar por cálculos relacionados ao destino dos adversários, enfatizando que sua equipe não é capaz de controlar esses desdobramentos.

Ele ressaltou que a prioridade para ele consiste em aproveitar as possibilidades disponíveis e se preparar da melhor forma possível para os próximos jogos, especialmente porque a equipe se prepara para receber o Leeds United após a pausa internacional.

E disse: "Isso está fora do nosso controle. Já aquilo que está dentro do nosso controle é o quanto estamos preparados; todos os nossos jogadores internacionais retornaram na melhor forma possível, o que nos permite vencer o Leeds amanhã, e esse é o foco da nossa atenção".

Essas declarações refletem o desejo do técnico espanhol de afastar seus jogadores da polêmica em torno da competição e de evitar transformar o caso do Manchester City em um eixo principal dentro da equipe, num momento em que o Arsenal precisa recuperar seu equilíbrio após o recente tropeço diante do Brighton.

Renovação de contrato: o início de uma nova etapa no projeto do Arsenal

Longe dos temas polêmicos, Arteta falou sobre a renovação de seu contrato com o Arsenal, expressando sua grande felicidade em prosseguir sua jornada com o clube que assumiu a direção técnica há quase sete anos.

O técnico espanhol afirmou que a decisão de continuar não foi apenas um passo contratual, mas uma extensão de uma convicção compartilhada entre ele e a diretoria do clube sobre o futuro e as ambições que ambas as partes buscam realizar, e disse: "Sinto uma grande honra. Eu e minha família estamos extremamente gratos por continuar aproveitando essa jornada incrível que começou há quase sete anos".

Ele explicou que o entendimento entre ele e a diretoria do Arsenal esteve presente desde o início, apontando que o ambiente que prevaleceu durante a discussão do futuro foi um dos principais indicadores que o levaram a se convencer de que continuar era a escolha certa.

E acrescentou que olhar para o rosto dos dirigentes e ver o entusiasmo em seus olhos ao falar sobre a próxima etapa foi algo importante para ele, elogiando Stan Kroenke e Josh Kroenke, além do CEO Rich Garlick, do diretor de operações de futebol James King e do diretor esportivo Andrea Berta, bem como da comissão técnica e dos jogadores.

Ainda assim, Arteta ressaltou que a renovação do contrato não representa uma garantia de continuidade do sucesso, mas coloca a todos diante de uma responsabilidade renovada, enfatizando que manter-se no nível ao qual o clube aspira exige trabalho diário e merecer a posição que a equipe alcançou.

O sonho da hegemonia: Arteta traça os contornos do futuro do Arsenal

Arteta não escondeu sua ambição de construir uma etapa bem-sucedida e estável com o Arsenal, capaz de disputar títulos de forma contínua, mas apontou que chegar a uma era de hegemonia exige mais do que simplesmente ter jogadores notáveis ou alcançar alguns resultados positivos.

Ele explicou que o assunto exige um esforço contínuo e a manutenção dos elevados padrões que o clube busca consolidar, mantendo o nível de entusiasmo, paixão e energia que considera necessário para seguir progredindo.

Disse que a equipe compreende muito bem o nível que alcançou e os padrões que devem ser mantidos, mas sente que o entusiasmo e a ambição dentro do clube ultrapassam esses limites, numa referência ao seu desejo de continuar desenvolvendo o grupo e de não se contentar com o que foi conquistado.

Sobre os momentos em que mais sente orgulho e se sua relação com a torcida supera em importância a conquista de títulos, Arteta explicou que o assunto está ligado à maneira como a equipe foi construída e à sensação crescente de que todos passaram a fazer parte de uma única entidade.

E afirmou que o Arsenal passou a ter uma identidade clara, uma ambição definida e uma visão compartilhada sobre o caminho que deseja seguir, considerando que essa união representa um dos ganhos mais importantes alcançados ao longo de sua jornada com o clube.

Essas declarações surgem num momento em que o Arsenal busca transformar seu projeto técnico em sucessos concretos, depois que as expectativas se tornaram maiores com a continuidade de Arteta no cargo e a renovação da confiança nele por parte da diretoria.

Arteta pensa em sair ou tirar uma pausa?

O técnico espanhol abordou sua relação com a profissão e se pensa em continuar por muitos anos, ou se um dia poderá precisar parar e se afastar das pressões do trabalho de treinador.

Ele afirmou que seu foco recai sobre o presente e que prefere lidar com cada dia como uma nova oportunidade de aproveitar o trabalho, em vez de se preocupar com o que pode acontecer daqui a muitos anos.

E disse: "O assunto diz respeito ao hoje, e esperamos que se estenda ao amanhã; é assim que devemos viver essa profissão. Você tem que aproveitar a jornada, isso é o mais importante, e é a maior lição que aprendi ao longo dos anos".

Ele apontou que a presença de pessoas que o apoiam ao seu redor representa um dos principais motivos de seu sentimento de conforto e felicidade, explicando que o apoio que recebeu ao longo de sua trajetória o fez sentir-se valorizado e o ajudou a aproveitar aquilo que faz.

E quando foi questionado sobre se chegou a pensar em não assinar um novo contrato, revelou que tomar esse tipo de decisão exige do treinador uma revisão de seus sentimentos e de sua energia, além de uma avaliação de sua relação com as pessoas ao seu redor.

Ele explicou que a pergunta mais importante para ele consiste em ter vontade suficiente de continuar e em sentir que as pessoas ao seu redor compartilham o mesmo entusiasmo, afirmando que sua resposta foi afirmativa e que reavaliará o assunto caso esse sentimento mude no futuro.

Também negou que a ideia de tirar uma pausa profissional esteja presente em sua mente atualmente, ressaltando seu grande amor pelo trabalho e que acorda todas as manhãs sentindo energia e vontade de continuar trabalhando.

E acrescentou que alguns o aconselham a descansar, mas ele se vê capaz de recuperar sua disposição mesmo após curtos períodos de pausa ao longo do dia, porque o trabalho representa para ele uma verdadeira paixão.

Sobre as pressões e a tensão associadas ao trabalho de treinador, Arteta explicou que compreende a natureza do discurso sobre a dificuldade da profissão, mas não enxerga seu trabalho sob esse ângulo, concentrando-se, em vez disso, na ambição, no estímulo e na paixão que o impulsionam a continuar.

E afirmou que trabalhar todos os dias em uma área que ama representa um grande privilégio e que o momento em que perder esse sentimento será um sinal da necessidade de parar e repensar.

Lesões no Arsenal: dúvidas sobre Rice, Havertz e Konsa

No âmbito técnico, Arteta apresentou uma atualização sobre a condição física de alguns de seus jogadores antes do confronto contra o Leeds United, diante do retorno dos jogadores internacionais de seus compromissos com as seleções de seus países.

Declan Rice foi um dos principais nomes que suscitaram questionamentos, depois de deixar a concentração da seleção inglesa, pois o treinador enfatizou a necessidade de lidar com seu caso com cautela, diante dos problemas físicos que ele vem enfrentando desde seu retorno da Copa do Mundo.

Arteta explicou que o volume de jogos que o meio-campista disputou ao longo dos últimos três anos impõe à comissão técnica a tomada de decisões ponderadas sobre sua participação, apontando que lidar com cautela com seu caso foi a melhor escolha.

E acrescentou que o clube espera que Rice esteja disponível para participar diante do Leeds, assim como os demais jogadores cuja prontidão ainda não ficou definitivamente clara.

No que diz respeito a Kai Havertz e Ezri Konsa, Arteta apontou que ambos retornaram da concentração da seleção de seus países com alguns problemas físicos, enfatizando que a decisão final sobre a participação deles será determinada de acordo com sua condição antes do jogo.

Ele explicou que Havertz sofreu uma lesão muscular, enquanto Konsa também enfrentou alguns problemas físicos, apontando que há uma boa comunicação entre o Arsenal e as partes envolvidas na concentração da seleção inglesa.

E quando foi questionado sobre as chances de participação deles diante do Leeds, o técnico espanhol limitou-se a enfatizar a necessidade de esperar até o dia do jogo, numa referência de que a comissão técnica não apressará a entrada de nenhum jogador antes de ter certeza de sua capacidade de participar sem riscos adicionais.

Tzolis desfalca por semanas; retornam Hincapié, Mosquera e White

Arteta afirmou que Christos Tzolis não estará disponível para participar diante do Leeds, depois de sofrer uma lesão nos tendões do joelho durante sua presença com a seleção grega.

Ele apontou que a lesão afastará o jogador dos gramados por algumas semanas, o que representa um golpe adicional para a equipe em uma fase na qual precisa da disponibilidade do maior número possível de opções.

Por outro lado, as declarações do treinador trouxeram notícias positivas sobre alguns outros elementos, pois ele confirmou a prontidão de Piero Hincapié, Cristhian Mosquera e Ben White, depois de terem sofrido lesões antes da pausa internacional.

Ele explicou que Hincapié e Mosquera fizeram um grande esforço para voltar à prontidão antes do confronto contra o Brighton, mas a comissão técnica decidiu não arriscar escalá-los naquele jogo.

Também afirmou que Max Dowman passou a estar disponível para participar após se recuperar da lesão que sofreu durante sua presença com a seleção sub-19 da Inglaterra, dando à comissão técnica uma opção adicional antes do jogo contra o Leeds.

E, com a persistência das dúvidas sobre Rice, Havertz e Konsa, as horas que antecedem o jogo parecem decisivas na definição da escalação na qual Arteta se apoiará, especialmente porque a comissão técnica equilibra a necessidade de conquistar a vitória e a de evitar o agravamento das lesões.

A mensagem de Arteta à torcida após o choque com o Brighton

No encerramento de sua fala, Arteta voltou à derrota diante do Brighton, que deixou um impacto evidente dentro do Arsenal, enfatizando que a equipe compreende o tamanho da decepção vivida pela torcida e que sua responsabilidade consiste em responder dentro de campo.

E disse: "A mensagem é clara: sentimos uma angústia e uma dor profundas pelo que aconteceu diante do Brighton, e nossa responsabilidade exige nos livrarmos dessa dor e apresentarmos o desempenho que a torcida merece".

Essas palavras refletem o desejo do técnico espanhol de transformar a frustração em estímulo para recuperar os resultados positivos, em vez de permitir que o recente tropeço influencie o rumo da equipe durante a próxima fase.

Também falou sobre o efeito positivo do retorno dos jogadores das concentrações de suas seleções, explicando que vê-los viajar pelo mundo e representar seus países lhe dá uma sensação de tranquilidade e que o retorno deles ao clube com largos sorrisos confirma, para ele, que o Arsenal representa uma casa para eles.

E, entre o caso do Manchester City, sobre cujos detalhes se recusou a comentar, sua ambição de construir uma era de hegemonia com o Arsenal e o tema médico que impõe algumas interrogações antes do confronto contra o Leeds, parece que Arteta quer resolver as coisas à sua própria maneira: concentrando-se naquilo que é capaz de controlar, recuperando a confiança da torcida e seguindo trabalhando para transformar as ambições do clube em realidade.

E o confronto contra o Leeds será um teste importante para a capacidade do Arsenal de superar os efeitos de sua recente derrota e recuperar seu equilíbrio na Premier League, num momento em que seu treinador insiste que o caminho até o topo não se resolve com conversas sobre os adversários, mas com aquilo que sua equipe apresenta dentro de campo.