Arteta se empolga com início de Gabriel Jesus no Arsenal: "Cria o caos!"

Atacante chegou ao Arsenal como opção para o ataque e já impressiona com desempenho na pré-temporada

Mal chegou no Arsenal, transferido do Manchester City de Guardiola, e Gabriel Jesus já empolga seu novo treinador, Mikel Arteta. Após marcar seu terceiro gol em duas partidas de pré-temporada, no duelo contra o Everton, o brasileiro foi alvo de elogios do chefe.

"Ele causa caos no setor ofensivo, deixa seus oponentes constantemente preocupados. É o tipo de jogador que sempre está tentando roubar a bola, sempre bem posicionado em frente ao gol", disse o treinador espanhol.

Comprado por 45 milhões de libras (equivalentes a R$ 288 milhões na cotação atual) o ex-Palmeiras e City foi considerado a peça que faltava para o ataque dos Gunners, que falharam em se classificar para a Champions League desta temporada, com um quinto lugar na tabela na Premier League passada.

"Ele é uma ameaça constante. No momento em que recebe a bola, sempre vai direto em direção ao gol, puxando o time para o ataque e pressionando os rivais. Também tem traços de um verdadeiro líder, que influenciará de maneira positiva os mais jovens˜, completou o treinador.

O brasileiro marcou duas vezes em sua estreia com a camisa do Arsenal, contra o Nurnberg, além de ter dado uma bela assistência para o gol de Saka. Com isso, já são quatro participações diretas em gols em apenas duas partidas.

Nos próximos dias os Gunners voltam a campo para a final da Florida Cup, contra o Chelsea, e na decisão da Emirates Cup, quando encaram o Sevilla. Jesus certamente terá mais oportunidades para se adaptar e mostrar que tem o necessário para brilhar pelo clube inglês.