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Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Arteta responde aos críticos dos gols do Arsenal e revela sua posição sobre Gyökeres

M. Arteta
V. Gyoekeres
Nottingham Forest x Arsenal
Nottingham Forest
Arsenal
Premier League
Espanha
Suécia
England

Arteta defende a filosofia ofensiva do Arsenal

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, falou sobre a preparação de sua equipe para o confronto contra o Nottingham Forest no próximo domingo, pela sétima rodada da Premier League, durante a entrevista coletiva do jogo realizada nesta sexta-feira.

O Arsenal conseguiu recuperar o brilho após o retorno da data Fifa, vencendo o Leeds na Premier League e o Lille na Liga dos Campeões, isso depois de ter sido derrotado pelo Brighton por 3 a 0 antes do início da última pausa, seguindo assim na perseguição ao líder Manchester City, que tem 100% de aproveitamento.

Arteta elogiou a reação dos jogadores após a derrota para o Brighton, afirmando, de acordo com o site "Sky Sports": "Reagimos muito bem nas duas últimas partidas. Apresentamos atuações e resultados muito bons, e agora estamos focados apenas no jogo contra o Nottingham Forest, que eu sei que será muito difícil. Vamos fazer o nosso melhor para marcar gols e também para não sofrer. Eles são um time muito bem treinado, e já enfrentamos Oliver Glasner no passado. É uma equipe capaz de criar uma energia muito especial em casa, e estamos preparados para isso".

Em resposta às críticas dirigidas ao time quanto à dependência das bolas paradas em vez do jogo aberto, Arteta defendeu o estilo de sua equipe: "Somos criticados por marcar gols, independentemente da maneira como marcamos. O time mostra um fluxo ofensivo excelente, e marcamos alguns gols bonitos. O valor de todos os gols é exatamente o mesmo. Precisamos ser um time que marca de muitas formas diferentes e que dificulta as coisas para o adversário".

O treinador espanhol também elogiou seu defensor Jurriën Timber, destacando seu retorno forte após a ruptura do ligamento cruzado: "Podemos ver o quanto ele é importante para o time. Quando está no seu melhor momento físico, é um jogador incrível, que pode realmente mudar a sua forma de atacar, com a ferocidade que tem no lado defensivo do jogo. Ele também tem uma personalidade de verdade dentro de campo, então é maravilhoso tê-lo nesse nível".

E acrescentou: "Foi um desafio, mas ele superou uma lesão muito difícil sofrida em sua primeira partida oficial com o Arsenal. Acho que ele usou este verão para se desafiar em outras áreas e para entender que, quando você está disponível e tem a oportunidade de jogar, isso é uma das melhores coisas que podem acontecer. Ele se cobrou muito, porque passou por alguns momentos difíceis, para chegar a esse nível".

O treinador abordou os poucos minutos em campo do atacante Viktor Gyökeres, defendendo-o ao dizer: "É apenas uma fase na carreira de um jogador ou na temporada. Estamos tentando ajudá-lo o máximo possível. O brilho dos atacantes depende de detalhes muito pequenos. Marcar gols certamente muda o tom da conversa, mas não muda a nossa convicção sobre o quanto ele pode ajudar o time. O que o jogador demonstra é uma vontade e uma determinação impressionantes, e um nível de esforço incrível para evoluir e ajudar os companheiros. Esse é o Viktor que vemos todos os dias, independentemente da situação dele, se marca ou não, e é por isso que ele segue sempre como uma opção para jogar".

Arteta encerrou comentando o calendário congestionado e a falta de opções na posição de ponta esquerda: "Nossos pensamentos estão em como os jogadores vão se recuperar e em deixá-los nas melhores condições possíveis para a próxima partida. Fala-se muito sobre isso, mas não parece que vai mudar. É evidente que, quando alguém fica fora por várias semanas, o time perde densidade. Estamos com menos densidade na lateral esquerda ou na zaga? Sim. O que queremos são jogadores com força suficiente para estarem sempre disponíveis e, quando não estiverem, outra pessoa assume. O lado bom é que outra pessoa entrou, seja o Eze ou o Nwaneri, e jogou muito bem".

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