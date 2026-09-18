A discussão que envolveu Mikel Arteta, treinador do Arsenal, e Fabian Hürzeler, técnico do Brighton, não passa mais de uma página do passado, depois que o treinador espanhol confirmou o fim da desavença que surgiu entre eles durante o confronto das duas equipes na temporada passada, isso poucas horas antes de o embate entre os dois clubes se renovar na Premier League.

O clima havia esquentado entre os treinadores após a partida que reuniu Brighton e Arsenal no estádio "Amex" em março passado, que terminou com a vitória da equipe de Arteta por um a zero, em um confronto que fez parte da caminhada do Arsenal rumo à disputa pelo título da Premier League.

Os acontecimentos da partida não pararam no apito final, depois que Arteta e Hürzeler entraram em uma discussão após o jogo, em meio a um clima de tensão imposto pela natureza do confronto e pela força da rivalidade entre as duas equipes.

As declarações do treinador alemão aumentaram a intensidade da polêmica, depois que ele dirigiu críticas ao estilo do Arsenal na maneira de lidar com a partida, afirmando após o jogo que "apenas uma equipe tentou jogar futebol".

Mas Arteta escolheu, antes do novo confronto, colocar um ponto final nesse assunto, afirmando que o que aconteceu já se tornou parte do passado, e que a relação entre ele e Hürzeler goza de respeito mútuo.

O treinador do Arsenal disse na coletiva de imprensa : "Tudo isso acabou e se tornou parte do passado. Tenho grande respeito por Fabian e pelo que ele conquistou, assim como pelo que o Brighton realizou; é algo realmente impressionante. Estou convicto de que veremos uma grande partida amanhã".

Gyökeres diante de seu ex-clube

A viagem do Arsenal a Brighton no sábado carrega uma história a mais, diante da possibilidade de o atacante sueco Viktor Gyökeres enfrentar seu ex-clube, um confronto que pode dar ao jogador a oportunidade de recuperar parte de seu brilho após o início difícil no clube londrino.

Apesar disso, Gyökeres parece candidato a ficar no banco de reservas no início da partida, em meio às suas dificuldades para recuperar seu melhor nível, enquanto Kai Havertz apresenta um início mais estável, depois de ter marcado três gols em seis partidas.

Arteta não parece estar preocupado com o início irregular do atacante sueco, já que o treinador do Arsenal fez questão de afirmar que o jogador ainda precisa de mais tempo e de mais minutos para se adaptar e apresentar o seu melhor.

Arteta explicou: "Especialmente na Premier League, ele não disputou um grande número de minutos. Mas jogou em Nápoles na semana passada e teve uma boa atuação; e acredito que também tem a ver com aproveitar os momentos certos".

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Arteta considera que a responsabilidade de ajudar Gyökeres a alcançar o nível habitual não recai apenas sobre o jogador, mas inclui a comissão técnica e seus companheiros de equipe, ressaltando a necessidade de proporcionar o ambiente adequado que permita ao atacante mostrar suas capacidades.

E disse: "Temos de lhe dar todo o apoio e a confiança de que ele precisa para apresentar o desempenho exigido; sabemos muito bem o potencial deste jogador, sua capacidade de marcar gols e o que ele pode oferecer à equipe. Além disso, a equipe cumpre funções um pouco diferentes nesta temporada; é uma mistura de ambos os lados, e essa não é uma situação exclusiva de Viktor, mas se aplica a todos".

O treinador espanhol ressaltou que o Arsenal ainda está em uma fase de evolução contínua, afirmando que o processo de entrosamento entre os jogadores e a maneira de jogar da equipe precisam de tempo, especialmente diante das mudanças ocorridas na forma de atuação da equipe nesta temporada.

E explicou: "É um processo de evolução contínua que envolve tanto o jogador quanto a equipe. E, claro, o nosso papel — e o meu papel em especial — é tentar harmonizar esses elementos, encontrar as conexões adequadas e construir o nível de confiança que permite ao jogador dar o seu melhor à equipe".

Arteta define a chave para o retorno de Gyökeres

Ao falar especificamente sobre o atacante, Arteta explicou que a questão não precisa de complicações, apontando que Gyökeres precisa basicamente de obter mais minutos de jogo e de balançar as redes, o que pode lhe dar um grande impulso no aspecto psicológico.

O treinador do Arsenal disse: "No que diz respeito ao atacante especificamente, a questão é clara: ele precisa de minutos de jogo e de marcar gols; é isso que lhe dá um grande impulso moral. E temos uma partida amanhã, e esperamos que ele consiga alcançar isso".

Assim, o Arsenal entra no confronto com o Brighton em meio a dois assuntos distintos; o primeiro relacionado ao passado, depois que Arteta encerrou o capítulo de sua desavença com Hürzeler, e o segundo ligado ao presente, em que Gyökeres busca o momento que pode lhe devolver a confiança e lhe conceder a arrancada que ele espera com a equipe londrina.

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