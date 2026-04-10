Arteta nega notícias sobre a renovação do seu contrato com o Arsenal

O espanhol Mikel Arteta, técnico do Arsenal, revelou que está prestes a assinar um novo contrato com os Gunners.

O contrato atual de Arteta com o Arsenal termina no verão de 2027, mas várias reportagens recentes indicaram que o técnico espanhol chegou a um acordo com a diretoria dos Gunners para assinar um novo contrato por um período mais longo.

Em declarações sobre seu futuro divulgadas pela rede “espn”, Arteta disse: “Não há novidades a esse respeito, não temos tempo para discutir isso agora... Nosso foco total está no que precisamos fazer daqui até o final da temporada”.

Arteta acrescentou: “Estou totalmente comprometido e muito feliz, me sinto bem, minha família está bem e ainda tenho muita ambição a realizar com este clube, e estamos atualmente em uma boa situação”.

O técnico espanhol continuou: “Esta missão diz respeito ao presente e ao que você faz diariamente. Você precisa dar o seu melhor e sentir que é a pessoa capaz de liderar e inspirar o grupo para alcançar grandes conquistas para o clube. Eu sinto isso e espero continuar com essa sensação pelo resto da semana, alcançando um resultado fantástico no final da temporada”.

O Arsenal tem a oportunidade de reforçar a liderança na Premier League e ampliar a vantagem sobre o Manchester City para 12 pontos, quando receber o Bournemouth no jogo de amanhã, sábado.

No cenário continental, o time londrino está prestes a se classificar para as semifinais da Liga dos Campeões, após conquistar uma vitória valiosa por 1 a 0 nos últimos instantes da partida de ida das quartas de final contra o Sporting de Lisboa.



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