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Mikel Arteta mandou um recado a Ethan Nwaneri antes de o Arsenal receber o Borussia Dortmund no Emirates Stadium. Emprestado ao clube alemão para ganhar experiência no time principal, o jovem ouviu do técnico do Arsenal que sua reputação conta pouco na Alemanha.

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Arteta manda recado direto a Nwaneri

Enquanto o Arsenal se prepara para um confronto decisivo pela Champions League , a situação de Nwaneri ganhou destaque. O jovem está emprestado ao Dortmund nesta temporada , mas, depois de um bom começo no clube alemão, passou a receber menos minutos recentemente. Arteta ressaltou que jogar por um clube do porte do Arsenal não garante a ninguém uma vaga de titular em outro time, especialmente entre os principais da Bundesliga.

"Bem, como você disse, ele começou jogando bastante, principalmente como titular, embora não tenha terminado muitas partidas. Agora, recentemente, não tem jogado tanto. Ele precisa conquistar seu espaço. Está jogando entre os melhores da Bundesliga, e os jogadores têm enorme talento e qualidade, estão mostrando isso. Essa é a realidade do futebol", disse o espanhol.

Arteta desafia Nwaneri a mostrar seu valor

Arteta acrescentou que Nwaneri tem a mentalidade necessária para mostrar seu valor e recuperar o lugar no time. Segundo o técnico, vir de um dos grandes clubes da Premier League não oferece nenhuma vantagem por si só em um ambiente competitivo como o Dortmund. Ele espera que o jovem mostre a qualidade necessária para "conquistar o direito de vencer" durante o restante do empréstimo.

"Você chega lá, e vir do Arsenal não lhe dá nenhuma vantagem. É preciso conquistar seu espaço. Ethan tem, antes de tudo, a mentalidade para isso e também a qualidade. Essas coisas fazem parte de uma trajetória e de uma temporada. Ele precisa mostrar seu valor e conquistar o direito de vencer", afirmou.

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Atualização sobre a lesão de David Raya

Além de acompanhar a situação do jogador emprestado, o Arsenal sofreu uma baixa importante no gol: David Raya está fora do confronto europeu no meio da semana . O goleiro da seleção espanhola sofreu uma lesão preocupante recentemente. Embora os primeiros sinais sejam mais positivos do que se temia, ele não estará disponível para enfrentar o líder da Bundesliga. Arteta admitiu que o clube temeu inicialmente que o goleiro precisasse ficar afastado por um longo período.

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"Infelizmente, ele não tem condições de jogar amanhã, mas não parece ser nada muito grave. Precisamos fazer mais exames amanhã, mas os sinais são bastante animadores. Pela dor que ele demonstrou logo após o lance, todos ficamos bastante preocupados, mas ele parece estar melhor do que esperávamos", explicou Arteta.

Respeito à ascensão do Dortmund

O Dortmund chega a Londres na liderança da Bundesliga, feito que chamou a atenção de Arteta. O time alemão derrotou o Arsenal em um amistoso de pré-temporada no verão passado, e o técnico acredita que o desempenho atual do adversário nas competições nacionais e europeias justifica sua condição de equipe de alto nível. Ele elogiou a capacidade do Dortmund de dominar as partidas e criar ameaças constantes no ataque graças à qualidade de seu elenco.

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"Há uma razão para eles estarem no topo da Bundesliga e terem vencido o número de jogos que venceram na Champions League, ainda mais da maneira como fizeram isso. Sabemos que enfrentaremos uma equipe de alto nível amanhã e estamos prontos", disse Arteta, em tom de elogio.