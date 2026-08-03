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Vinicius JuniorGetty Images

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Arteta intervém pessoalmente: técnico do Arsenal seduz Vinícius com mensagem clara

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O Arsenal está fazendo de tudo para contratar Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, durante a atual janela de transferências do verão europeu.

Alguns relatos vindos da Inglaterra apontam para a existência de contatos iniciais entre os dois clubes, embora nenhum deles tenha confirmado a informação.

 O próximo capítulo desta saga do verão europeu será revelado em poucas horas, com a chegada de Vinícius a Madri, onde o atacante deixou claro em mais de uma ocasião seu desejo de permanecer no Real Madrid, mas as coisas podem mudar.

O jornal "AS" soube que Mikel Arteta, treinador do Arsenal, tomou as rédeas da situação, entrando em contato com o jogador brasileiro e deixando claro para ele o quão importante é para um clube do tamanho do Arsenal. Também mostrou a ele que o clube, assim como fez nas duas últimas temporadas, almeja vencer tudo e busca, com a presença de um dos líderes do Real Madrid, alcançar o patamar das equipes de ponta da Europa.

A ideia de Arteta e tudo o que dela decorre chegou a Vinícius, que já sabe que o projeto do Arsenal para a temporada 2026-2027 se apoiará fortemente nele, algo que parece não estar claro no Real Madrid.

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 E agora resta ver o que o jogador apresentará à diretoria do Real Madrid quando chegar à capital espanhola, o que é esperado nas próximas horas.

Independentemente de haver ou não um acordo entre o Arsenal e Vinícius, o que foi negado pelos empresários do jogador, a abordagem e a mensagem transmitidas pela comissão técnica de Mikel Arteta mostram que o interesse dos campeões da Premier League é real e que não se trata apenas de mais um dos muitos rumores do verão europeu.

Vale ressaltar que o jogador brasileiro tem apenas um ano restante de contrato, algo que normalmente reduz o valor de qualquer negociação de transferência. Ainda assim, as janelas de transferências recentes mostraram que isso não significa se desfazer do jogador a um preço baixo. Na verdade, o Real Madrid contratou Hazard nessas condições por 100 milhões de euros, e, na atual janela de transferências, o clube estuda contratar Rodri, que também tem apenas um ano restante de contrato, por uma quantia elevada.

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