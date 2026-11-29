Compartilhar Siga GOAL no Google

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, explicou a ausência de Declan Rice no duelo contra o Manchester City, pela Premier League, e deu detalhes sobre a lesão sofrida pelo meio-campista inglês e sobre o prazo para seu retorno aos gramados.

Publicidade

O Manchester City visita o Arsenal neste domingo à noite, no Emirates Stadium, no encerramento da 12ª rodada da Premier League.

O Arsenal lidera a tabela da Premier League com 28 pontos, seis à frente do Manchester City, que ocupa a terceira posição.

Em entrevista à Sky Sports antes da partida, Arteta revelou que Rice não conseguiu se recuperar a tempo para o confronto, apesar dos esforços constantes para voltar e enfrentar o Manchester City.

Sobre a ausência do jogador, o técnico do Arsenal declarou, segundo a rede “BBC”: “Ele teve um grande impacto contra o Dortmund e fez tudo o que pôde, mas, infelizmente, o jogo contra o City chegou cedo demais, e ele não está pronto”.

Publicidade Publicidade

E completou: “A lesão foi algo parecido com uma contusão na coxa, e ele não conseguia mexer o quadríceps. É questão de apenas alguns dias até ele voltar”.

Tópicos relacionados

As declarações de Arteta trazem notícias tranquilizadoras para a torcida do Arsenal , já que o treinador garantiu que a ausência de Rice não vai durar muito e que o jogador precisa de apenas alguns dias para recuperar a forma, o que significa que ele pode voltar a jogar em breve.

Arteta também falou sobre a decisão de escalar Mikel Merino entre os titulares para suprir a ausência de Rice, explicando que o meio-campista espanhol tem características diferentes, que podem dar ao time soluções extras durante o confronto.

Publicidade

O técnico do Arsenal afirmou: “Já enfrentamos esses problemas no passado. O Mikel tem características completamente diferentes, é um jogador inteligente e representa uma ameaça real na área adversária”.

Em outro assunto, Arteta comentou o retorno do goleiro David Raya aos gramados antes do previsto, depois de se recuperar da lesão que o tirou do jogo contra o Dortmund, e se mostrou feliz por ele ter conseguido ficar à disposição para a partida.

Publicidade

Arteta disse: “É inacreditável. A ressonância magnética mostrou resultados muito positivos, diferentes do que esperávamos”.

E acrescentou: “Nos últimos dias, ele vinha se esforçando ao máximo e garantindo que estava totalmente bem. Tínhamos apenas alguns dias, e era uma questão de eliminar a inflamação e a dor. Eles fizeram um esforço enorme para colocá-lo de volta em campo”.

Publicidade

Sobre o duelo contra o Manchester City, o técnico do Arsenal destacou a grande importância dos jogos que o time disputa em casa contra os grandes rivais e garantiu que os jogadores entram em campo com o objetivo de vencer e provar que são capazes de se impor.

Arteta concluiu: “Os jogos em casa contra os grandes times e os rivais são muito importantes. É uma partida muito especial para todos nós, e estamos determinados a provar que somos os melhores e vencer o jogo”.