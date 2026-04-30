Arteta está furioso e critica um jogador: “Inaceitável neste nível!”

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, não ficou satisfeito com o árbitro Danny Makkelie na noite de quarta-feira, após o confronto da Liga dos Campeões entre Atlético de Madrid e Arsenal (1 a 1). O espanhol fez uma longa reclamação sobre a atuação do árbitro.
Makkelie apitou a semifinal da Liga dos Campeões na noite de quinta-feira. Pouco antes do fim do primeiro tempo, ele marcou um pênalti a favor do Arsenal após uma falta em Viktor Gyökeres.
Após o intervalo, Makkelie também apontou para a marca do pênalti do outro lado. Marcos Llorente chutou a bola com força contra o braço estendido de Ben White. Makkelie não tinha visto bem a situação, mas foi chamado ao monitor pelo VAR, após o que a bola foi para os onze metros.
Nos minutos finais da partida, o holandês marcou mais um pênalti a favor do Arsenal. David Hancko tocou levemente na perna de Eberechi Eze. O suficiente para um pênalti, considerou Makkelie.
O VAR, porém, pensou diferente e o chamou para a tela, após o que a decisão foi revertida. Arteta ficou furioso após o término da partida, principalmente por causa desse último incidente.
“Estou tentando entender. Ninguém no vestiário entende. Houve claramente contato. Isso simplesmente vai contra as regras. Mesmo depois de ele ter assistido às imagens treze vezes. Estou realmente furioso. Isso é inaceitável neste nível!”, reclamou ele à TNT Sports.