Arteta dá indícios de nova contratação após a chegada de Guimarães: o Arsenal ainda não disse sua última palavra

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, enviou uma mensagem clara sobre as ambições de seu clube no mercado de transferências de verão, afirmando que a contratação do brasileiro Bruno Guimarães representa um passo importante rumo à elevação do time ao "próximo nível", ao mesmo tempo em que deu a entender que as movimentações do Arsenal ainda não terminaram.

O Arsenal anunciou oficialmente, no sábado, a contratação de Guimarães, que chega do Newcastle United por 75 milhões de libras esterlinas, tornando o meio-campista brasileiro, de 28 anos, o mais novo reforço do time durante a janela de transferências de verão.

O clube londrino fez questão de apresentar Guimarães à sua torcida dentro do estádio Emirates antes do início do amistoso contra o Borussia Dortmund, em um momento que contou com uma calorosa recepção ao novo jogador.

Apesar da ausência de Guimarães na lista do Arsenal durante a partida que terminou com a derrota do time por 3 a 2 diante do Dortmund, espera-se que ele faça sua primeira aparição pelo Arsenal no próximo confronto contra o Como, na quarta-feira.

Arteta: Guimarães tem a personalidade de que precisamos

Arteta tratou de esclarecer os motivos que o levaram a insistir na contratação de Guimarães, afirmando que o jogador não atraiu o interesse do clube apenas por suas qualidades técnicas, mas também por sua personalidade, sua ambição e sua capacidade de liderar o grupo.

Arteta declarou: "Estou muito feliz por tê-lo conosco. Vemos com clareza, especialmente a energia que ele trouxe imediatamente ao campo de treino, aquela paixão e vontade de vir para cá e construir uma grande história com o clube. E essa é a ambição de que precisamos".

O treinador espanhol prosseguiu: "Queremos passar para o próximo nível, e estamos totalmente convencidos de que precisaremos de jogadores dotados desse tipo de personalidade, vontade e características de liderança, para levar todos dentro da instituição a patamares mais elevados".

A chegada de Guimarães significa que Arteta passa a contar com opções numerosas e variadas no meio-campo do Arsenal, diante da presença de um grupo dos principais jogadores do time nessa posição.

O meio-campo conta atualmente com nomes como Declan Rice, Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri, Eberechi Eze e Mikel Merino, além de Guimarães.

Arteta considera que o jogador brasileiro é capaz de oferecer soluções adicionais ao time graças à sua capacidade de desempenhar mais de uma função, o que o torna um elemento importante nos planos do Arsenal para a nova temporada, sobretudo com o desejo do clube de defender o título da Premier League.

Arteta revela as qualidades de Guimarães

Arteta falou em detalhes sobre os elementos que espera que Guimarães acrescente ao elenco do Arsenal nesta temporada, apontando para a variedade de suas funções e sua capacidade de influenciar em diferentes fases do jogo.

Ele disse: "Dentro de campo, ele se destaca pela versatilidade que lhe permite atuar em duas posições diferentes, conforme as nossas necessidades ou o estilo do adversário. É um jogador que claramente possui um timing e um senso inato excelentes para recuperar a bola e construir o jogo com muita rapidez".

Ele prosseguiu, em declarações reproduzidas pela "BBC Sport": "Além disso, é um jogador que domina totalmente os passes decisivos para os companheiros, a movimentação entre as linhas e a penetração nas defesas adversárias ao se movimentar pelas costas dos defensores".

Arteta concluiu sua fala sobre as capacidades de seu novo jogador dizendo: "E, além disso, ele representa uma ameaça ofensiva; pois possui um senso de gol e um timing perfeito para entrar na área, além de ter a capacidade de finalizar os ataques com sucesso".

Arsenal segue com suas movimentações no mercado de transferências

O Arsenal já concluiu a contratação de Christos Tzolis, que chega do Club Brugge, e também contratou o goleiro Illan Meslier em transferência livre.

O Arsenal havia feito tentativas de contratar Vinicius Junior, ponta do Real Madrid, mas o jogador definiu seu futuro ao assinar um novo contrato de seis anos com o clube espanhol, fechando a porta para sua saída do Santiago Bernabéu.

Apesar do fracasso da negociação por Vinicius, Arteta afirmou que o Arsenal não vai recuar em suas ambições no mercado de transferências, apontando que o clube seguirá em busca de elementos capazes de provocar um salto de qualidade no elenco do time.

O técnico do Arsenal disse: "É isso que tentamos fazer; se surgir no mercado o jogador certo, capaz de elevar significativamente o nosso nível, aguardamos por isso com muito entusiasmo".

As declarações de Arteta refletem o desejo do Arsenal de aproveitar o que resta da janela de transferências de verão para acrescentar mais qualidade ao seu elenco, diante da busca do time por competir com força em todos os títulos na próxima temporada.

Arteta revela a evolução da lesão de Timber e Saliba

Em outro contexto, Arteta deu uma atualização sobre a condição física do zagueiro Jurriën Timber, explicando que o jogador ainda precisa de "semanas" antes de recuperar sua plena prontidão física e voltar a participar com o time.

William Saliba também segue afastado do elenco do Arsenal por um longo período, em razão de estar submetido a um programa de recuperação de uma lesão nas costas.

Arteta espera recuperar os serviços da dupla o mais breve possível, sobretudo com a aproximação do início da nova temporada e a elevação do teto das ambições do Arsenal após reforçar seu elenco com uma série de contratações importantes.