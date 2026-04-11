Arteta critica o desempenho do Arsenal: “Fizemos muitas coisas estranhas contra o Bournemouth”

O espanhol Mikel Arteta, técnico do Arsenal, criticou o desempenho de sua equipe na derrota por 2 a 1 para o Bournemouth, na 32ª rodada da Premier League.

Com isso, o Arsenal deu ao Manchester City uma oportunidade de ouro para voltar com força à disputa pela liderança.

A equipe do técnico Pep Guardiola está 9 pontos atrás do Arsenal, mas o City disputou duas partidas a menos, além de ter um confronto direto entre as duas equipes no Etihad Stadium na 33ª rodada.

Arteta disse, após a partida, em declarações à rede “TNT Sports”: “É decepcionante. É um forte tapa na cara, e agora o que importa é como vamos reagir. Eles são um time que não perde há 11 partidas por um motivo: fizeram muitas coisas certas”.

E acrescentou: “Estávamos completamente longe da eficácia. A primeira chance deles de chegar à área foi uma bola desviada e, com uma má reação da defesa, acabou em gol. É algo de que precisamos nos recuperar”.

E continuou: “No segundo tempo, esperava-se ver um jogo diferente. Mas fizemos muitas coisas estranhas hoje.”

E continuou: “Tínhamos uma grande consistência no desempenho, mas coisas assim podem acontecer, é assim que funciona o futebol.”

Quando perguntaram a Arteta se os jogadores estavam sofrendo, ele respondeu: “Muito... Tem que doer. Eles precisam aceitar isso com coragem. Ou você se levanta e luta, ou fica fora da competição”.

O técnico espanhol concluiu: “É uma semana importante, e há muito em jogo. Continuamos em boa posição nas duas competições”.



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