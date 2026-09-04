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Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Arteta: a chegada de Alonso ao Chelsea me deixou feliz e esta é a situação dos lesionados no dérbi

M. Arteta
X. Alonso
W. Saliba
B. Guimaraes
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Quem sorrirá no Emirates Stadium?

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, revelou as últimas novidades sobre a condição física de vários jogadores de sua equipe, antes do confronto com o Chelsea pela Premier League, no próximo domingo.

O Arsenal se prepara para retornar ao Emirates Stadium após conquistar duas vitórias consecutivas no Campeonato Inglês sobre Coventry City e Aston Villa, e agora enfrenta um teste diante do Chelsea comandado por Xabi Alonso, em um duelo puramente londrino no Emirates Stadium.

Bruno Guimarães atuou pela primeira vez na Premier League com a camisa do Arsenal durante o confronto com o Aston Villa e, apesar de ter sofrido uma pancada, o técnico afirmou que o meio-campista está sob acompanhamento antes da partida de domingo.

Mikel Arteta disse, em entrevista coletiva: "Bruno sofreu uma pancada contra o Villa na partida anterior, e ele está sendo avaliado. Esperamos que esteja bem para participar do treino no sábado".

O confronto com o Aston Villa também marcou a estreia de Ezri Konsa diante de seu antigo clube, depois que o novo reforço, chegado na janela de transferências de verão, substituiu Cristhian Mosquera, que deixou o campo por causa de um problema físico.

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O técnico explicou: "No caso de Cristhian, foi mais uma medida de precaução do que qualquer outra coisa, por isso teremos de ver durante a sessão de treino no sábado como ele se sente".

E acrescentou: "Ezri certamente está disponível na lista da equipe, então veremos quando definirmos nossa escalação".

No que diz respeito à defesa, Mikel Arteta afirmou que a recuperação de Jurriën Timber segue em "condição muito boa", depois de ele ter participado dos treinos completos ao lado dos companheiros.

William Saliba também continua seu caminho rumo à recuperação da forma física, depois que seu nome foi incluído na lista do Arsenal para a Liga dos Campeões da Europa, tornando-se apto a participar das partidas da próxima fase da liga.

Arteta prosseguiu: "Jurriën está em condição muito boa no momento, já passou algumas semanas no campo e treina conosco, por isso está em uma situação muito boa. Decidiremos o quanto ele vai participar no domingo depois do treino de sábado".

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E completou: "Não sabemos realmente por quantas semanas Willo ficará ausente, porque isso tem a ver com o processo de recuperação, e cada coisa é um pouco diferente, e sabemos que temos de respeitar determinados prazos".

E continuou: "A evolução foi muito positiva ao longo das últimas semanas, mas temos de esperar e ver como a lesão responde quando começarmos a impor alguma carga sobre ela".

Mikel Arteta afirmou que ama seus jogadores após o fechamento da janela de transferências e antes do confronto com o Chelsea nesta semana.

O Arsenal fechou cinco contratações permanentes durante a janela de transferências de verão, entre elas Piero Hincapié em uma transferência permanente, além de Illan Meslier, Christos Tzolis, Bruno Guimarães e Ezri Konsa.

E concluiu: "Amo os jogadores da minha equipe. Isso é o que posso dizer. Acho que, no fim da temporada, colocaremos cada um em seu lugar; vamos confiar neles. Vamos nos certificar de que estamos totalmente ao lado deles e de que fazemos tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar o talento incrível que eles possuem".

Arteta e Xabi Alonso, técnico do Chelsea, cresceram na mesma cidade, e ambos também viveram na região de Merseyside durante o período em que jogaram por Liverpool e Everton, respectivamente.

Arteta falou sobre sua relação com Alonso, dizendo: "Conversei com ele antes de sua chegada ao Chelsea. Mas sim, estou muito feliz por ele, como eu disse".

E prosseguiu: "É algo incrível porque temos, claro, a história que nos une, e o mesmo acontece com Andoni Iraola, e enfrentar um ao outro nesse nível, com a responsabilidade que carregamos ao comandar alguns dos melhores clubes do país, é algo muito bonito de se viver".

E encerrou: "Nossa relação dura há muitos anos, e compartilhamos alguns momentos maravilhosos juntos. Isso é natural, mas agora existe a competição e, quando você enfrenta o outro, você sabe o que acontece".

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